Członkowie międzynarodowej mafii zatrzymani na Warmii i Mazurach [ZDJĘCIA]

12 września funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu kutnowskiego oraz 59-latka z Łodzi. Do sprawy zatrzymano łącznie 23 mężczyzn.

Zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie Polski oraz Niemiec. Członkowie nielegalnego procederu sprowadzali tytoń z Litwy, wystawiając fikcyjne dokumenty. Każdy z nich miał swoją rolę w grupie przestępczej. Jedni organizowali zakup tytoniu bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy. Kolejni przewozili, pilotowali dostawy, przechowywali nielegalny towar. Pozostali zajmowali się dalszą dystrybucją suszu tytoniowego.

W trakcie śledztwa zabezpieczono, m.in. maszyny do cięcia tytoniu, środki finansowe w kwocie prawie 48 tys. zł, 200 euro oraz samochód osobowy o wartości 20 tys. zł.

Prokurator Prokuratury Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach postawił 40 i 59-latkowi zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Pierwszy z nich w okresie od czerwca do listopada 2018 r. naraził Skarb Państwa na straty ponad 7 mln zł. Natomiast drugi od lipca do grudnia 2018 r. wprowadził do obrotu nielegalny tytoń, powodując straty w wysokości 14,5 mln zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są dalsze zatrzymania osób zamieszanych w nielegalny proceder.