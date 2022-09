GDDKiA: nie zabraknie soli w zimie na posypywanie dróg krajowych i autostrad

- Kalendarzowe lato jeszcze się nie skończyło, a magazyny soli drogowej GDDKiA są już w dużej mierze wypełnione. W naszych magazynach mamy tyle soli, ile średnio zużywamy w czasie całego sezonu zimowego. Mamy też podpisane umowy z polskimi kopalniami na dostawy soli w trakcie zimy - czytamy w komunikacie GDDKiA.

W chwili obecnej magazyny są zapełnione solą drogową w ok. 75 proc., to stanowi ponad 100 proc. zużycia soli w porównaniu do poprzedniego sezonu zimowego 2021/2022.

W ubiegłym sezonie drogowcy zużyli 345 887 ton soli. To wynik nieznacznie większy niż średnia z lat 2012-2021, która wynosi 343 032 ton soli na sezon zimowy. Zapasy zgromadzone na zimę w tym roku to 392 424 ton soli.(PAP)

