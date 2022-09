Ważne zmiany dla kierowców od 17 września. Nawet dwukrotnie większe kary dla piratów drogowych

Już od soboty 17 września kierowcy będą musieli mieć się na baczności. Zmianie ulegnie taryfikator mandatów i punktów karnych. Jak zmienią się obecne przepisy? Komu i za co będą grozić największe mandaty?

Od połowy września obowiązywać zacznie rozporządzenie MSWiA w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. W nowym taryfikatorze punktów karnych wyszczególniono ponad 20 wykroczeń, za które kierowca może otrzymać jednorazowo 15 punktów karnych. We wrześniu wejdą także w życie przepisy dotyczące tzw. recydywy, w tym podwójne stawki mandatów za przekroczenie prędkości.

Nowe mandaty z podwójnymi stawkami przewidziano w przypadku najniebezpieczniejszych wykroczeń. Chodzi m.in. o przekroczenie dopuszczalnej prędkości o co najmniej 31 km/h, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe wyprzedzanie czy wjechanie na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła.

Zasada podwójnego mandatu będzie obowiązywać w poniższych sytuacjach:



Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.

Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.

Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.

Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1500 zł, recydywa: 3000 zł.

Złamanie zakazu wyprzedzania - 1000 zł, recydywa: 2000 zł.

Wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2000 zł, recydywa: 4000 zł.

Wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy - 2000 zł, recydywa: 4000 zł.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka - 2500 zł, recydywa: 5000 zł.

Jednocześnie zwiększona zostanie też maksymalna liczba punktów, jakie otrzymamy za jedno wykroczenie - z 10 do 15.

o 31-40 km/h - 800 zł i 10 punktów karnych, recydywa: 1600 zł i 10 punktów karnych,

o 41-50 km/h - 1000 zł i 13 punktów karnych, recydywa: 2000 zł i 13 punktów karnych,

o 51-60 km/h - 1500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 3000 zł i 15 punktów karnych,

o 61-70 km/h - 2000 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 4000 zł i 15 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej - 2500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 5000 zł i 15 punktów karnych.

Co więcej, od 17 września zmienią się zasady redukcji punktów karnych dla kierowców łamiących przepisy. Będą one kasowane po dwóch latach, licząc od dnia zapłaty mandatu, czyli nie będą zachowywane na kontach kierowców, jak to ma miejsce aktualnie – przez rok, a ten okres nie będzie liczony od daty popełnienia wykroczenia. Kurs reedukacyjny będzie trwał nie sześć, a 28 godzin przez cztery dni. Opłatę za nowy kurs ustalono na 500 zł.