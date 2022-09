Michalina Wojciechowska z Ostródy walczy o wygraną w Top Model

7 września na antenę TVN wrócił Model. W programie wystartowała Michalina Wojciechowska z Ostródy, która w wieku 16 lat zaczęła pracować jako modelka. Ma za sobą nie tylko doświadczenie na wybiegu i przed obiektywem, ale również liczne zagraniczne kontrakty. Twierdzi, że zgłosiła się do Top Model, aby po przerwie wrócić do pracy w modelingu. Podkreśla, że chciała zapomnieć o bolesnych doświadczeniach z życia osobistego. Przez trzy lata mieszkała z partnerem w Brazylii. Została zdradzona i wróciła do Polski.

Co jeszcze o sobie powiedziała Michalina Wojciechowska?

— Wychowałam się na Mazurach, to jest zdecydowanie moje miejsce. To jest mój taki mały raj. Jestem dziewczyną z Mazur w 100 procentach — wyznała przed kamerami TVN.

Michalina Wojciechowska w 2019 roku startowała też w konkursie Miss Gazety Olsztyńskiej w 2019 roku. Dziś studiuje psychologię i pracuje jako kelnerka.

Michalina w Top Model przechodzi dalej. Ma szansę na zwycięstwo?