Olsztyn: Jan G. i Joanna Ś. usłyszeli zarzuty. UWM wydał oświadczenie w sprawie zbrodni VAT-owskiej

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Janowi G. i Joannie Ś. oskarżonym o popełnienie zbrodni VAT-owskiej. To byli pracownicy olsztyńskiej uczelni. W związku z głośną sprawą UWM wydał oświadczenie.

Jak poinformowaliśmy wczoraj, we wtorek (13 września) do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Janowi G. i Joannie Ś. Akt oskarżenia w tej sprawie zawiera łącznie osiem zarzutów – po cztery dla każdego z oskarżonych. W pierwszej kolejności Jan G. i Joanna Ś. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, w ramach podmiotu gospodarczego założonego na dane oskarżonej, mieli podrobić 166 faktur VAT, które zawierały kwotę należności ogółem o łącznej wartości brutto 11,6 mln zł.

Ponadto, Jan G. i Joanna Ś. zostali oskarżeni o wystawienie 501 nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT na kwotę należności ogółem o łącznej wartości brutto 11,4 mln zł. Zdaniem prokuratora, były to faktury wystawione na rzecz kilkunastu firm, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych pomiędzy określonymi w nich stronami.

Jan G. i Joanna Ś. przesłuchani w trakcie postępowania przygotowawczego nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Jan G. jest tymczasowo aresztowany, natomiast wobec Joanny Ś. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

W związku z głośną sprawą swoje stanowisko postanowiła przedstawić uczelnia, na której uczyli się i pracowali oskarżeni. Jako, iż sprawa mogła wydawać się nie do końca jasna, UWM przekazuje:

W związku z zaplanowanym na 3 listopada przez Sąd Okręgowy w Olsztynie rozpoczęciem procesu małżeństwa Jana G. i Joanny Ś., oskarżonych o popełnienie zbrodni VAT-owskiej, oświadczamy, co następuje:

Z całą mocą podkreślamy, że szeroko komentowana działalność w/w osób w żadnym stopniu i na żadnym poziomie organizacyjnym nie miała i nie ma związku z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Pomijając fakt, że w/w osoby były pracownikami Uniwersytetu, jednak popełnione przestępstwa będące podstawą oskarżenia, nie mają z nami nic wspólnego.

Niestety, obserwujemy insynuacje i próby powiązania nielegalnej działalności oskarżonych osób z naszą Uczelnią, co jest świadomym działaniem godzącym w dobro i wizerunek Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zwracamy się zatem z apelem o zaprzestanie tego typu praktyk medialnych. Będziemy się temu sprzeciwiać, korzystając z należnych nam praw. Zasady funkcjonowania naszej Uczelni są transparentne.