Bogaty może więcej? Kierowca mercedesa zablokował chodnik przy ul. Kołobrzeskiej w Olsztynie

Poranna droga do szkoły lub pracy jest z pewnością lepsza, gdy nie trzeba omijać samochodów zaparkowanych na całej szerokości chodnika. Niestety kierowca mercedesa najwidoczniej nie myślał o wygodzie innych, tylko własnej, bo zaparkował swój samochód w najgorszy możliwy sposób.

W poniedziałek 12 września po godz. 9 rano strażnicy otrzymali zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego parkowania przy ul. Kołobrzeskiej. Funkcjonariusze w swojej karierze widzieli już wiele źle zaparkowanych samochodów, jednak po dojechaniu na miejsce zgłoszenia po prostu złapali się za głowę.

I o ile zgłoszenie samo w sobie nie było niczym niezwykłym, o tyle sposób, w jaki został zaparkowany Mercedes wskazywał na zupełny brak wyobraźni kierowcy. Pojazd całkowicie zatarasował ruchliwy chodnik, zmuszając do lawirowania m. in. grupę dzieci. Patrol wystawił dyspozycję usunięcia pojazdu i wezwał na miejsce holownik, który zabierając auto udrożnił ruch pieszych.

Kierowca po powrocie do samochodu musiał długo się zastanawiać, gdzie zniknął jego samochód. Szczególnie, że znaleźć go było nie trudno.

Art 130a ustawy prawo o ruchu drogowym pozwala na usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w sytuacji m. in. pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu