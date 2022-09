Adam Niedzielski: ostatnie wzrosty zakażeń to wynik powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej

Z poniedziałku na wtorek ponad jedenastokrotnie wzrosły zakażenia koronawirusem. – Ostatnie dobowe wzrosty zakażeń to wynik powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej, w tym do szkół – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze. – Nie jest to jednak nowa fala – dodał.

Z raportów o zakażeniach koronawirusem, opublikowanych na stronie rządowej, wynika, że w poniedziałek badania potwierdziły 659 zakażeń koronawirusem i nikt nie zmarł z COVID-19. We wtorek Zaś badania potwierdziły 7876 zakażeń, zmarło 28 osób z COVID-19.

Minister zdrowia podkreślił, że ostatnie dobowe wzrosty zakażeń są rezultatem powakacyjnego powrotu do aktywności społecznej, w tym do szkół. Informuje, że przez najbliższy czas wzrosty te mogą się utrzymywać.

– Nie jest to jednak nowa fala. Co istotne, utrzymuje się niski poziom hospitalizacji covidowej – ok. 2,3 tys." – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski na Twitterze.

