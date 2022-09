Elektryczny autobus we flocie MPK w Olsztynie. Jutro wyjedzie na ulice

Elektryczny Solaris ma silnik centralny oraz w pełni elektryczne ogrzewanie. Dostęp na pokład ułatwiają cztery wejścia w układzie 2+2+2+2 natomiast przy drugich drzwiach zainstalowano rampę ułatwiającą wjazd pasażerom podróżującym na wózkach inwalidzkich lub z wózkami dziecięcymi.

Energia potrzebna do napędzania pojazdu magazynowana jest w bateriach IMPACT o pojemności 240 kWh. Pozwalają one na przejechanie około 200 km w warunkach miejskiego ruchu. Autobus testowany będzie wraz z dedykowaną do niego ładowarką o mocy 40 kW. Czas pełnego ładowania to około 6 godzin.

To już nie pierwsze przymiarki do wprowadzenia elektrycznych autobusów w Olsztynie. Sześć lat temu MPK również podjęło taką próbę. Przypominamy film z tamtego przejazdu.