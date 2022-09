Wykładowca z UWM usłyszał 8 zarzutów. Jan G. i jego wspólniczka mogą spędzić 25-lat w więzieniu

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Janowi G. i Joannie Ś. oskarżonym o popełnienie zbrodni VAT-owskiej. Łącznie postawiono im osiem zarzutów – po cztery dla każdego z oskarżonych. Grozi im do 25 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura Okręgowa w Olsztynie 29 lipca bieżącego roku przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Janowi G. i Joannie Ś. Oskarżonym ich o przestępstwa skarbowe i tzw. zbrodnię VAT. Do przestępstw miało dojść od 29 marca 2019 do 28 maja 2021 r. w Olsztynie i innych miejscach.

Akt oskarżenia w tej sprawie zawiera łącznie osiem zarzutów – po cztery dla każdego z oskarżonych. W pierwszej kolejności Jan G. i Joanna Ś. zostali oskarżeni o to, że działając wspólnie i w porozumieniu, w ramach podmiotu gospodarczego założonego na dane oskarżonej, mieli podrobić 166 faktur VAT, które zawierały kwotę należności ogółem o łącznej wartości brutto 11,6 mln zł.

Według ustaleń śledczych, wszystkie te faktury zostały wystawione rzekomo na rzecz firmy Joanny Ś. (pełnomocnikiem firmy był Jan G.), ale nie dokumentowały one rzeczywistych transakcji pomiędzy określonymi w nich stronami. Oskarżeni mieli następnie użyć tych faktur jako autentyczne, uwzględniając je w deklaracjach VAT- 7 składanych w urzędzie skarbowym. Takim zachowaniem oskarżeni mieli narazić na uszczuplenie kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towaru i usług w łącznej wysokości ponad 2,2 mln zł.

Ponadto, Jan G. i Joanna Ś. zostali oskarżeni o wystawienie 501 nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT na kwotę należności ogółem o łącznej wartości brutto 11,4 mln zł. Zdaniem prokuratora, były to faktury wystawione na rzecz kilkunastu firm, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych pomiędzy określonymi w nich stronami. Wystawienie nierzetelnych faktur miało pozwolić tym kilkunastu firmom na zawyżenie podatku naliczonego (w rozumieniu przepisów o podatku VAT) i narażenie na uszczuplenie kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towaru i usług w ogólnej wysokości 2,1 mln zł. W ocenie prokuratora, oskarżeni mieli sobie uczynić z tego procederu stałe źródło dochodu.

Na obojgu oskarżonych ciążą również zarzuty oszustwa podatkowego, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych i naruszenia procedury rachunkowej w związku z wystawianiem nierzetelnych faktur i posługiwaniem się nimi.

Jan G. i Joanna Ś. przesłuchani w trakcie postępowania przygotowawczego nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów.

Jan G. jest tymczasowo aresztowany, natomiast wobec Joanny Ś. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego.

Przestępstwa zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Rozpoczęcie procesu w tej sprawie jest zaplanowane na 3 listopada 2022 r. o godz. 9.15, natomiast kolejne terminy to 15 i 22 listopada 2022 r. oraz 7, 8 i 20 grudnia 2022 r.