Moritz Karlitzek jest już w Olsztynie. Niemiecki przyjmujący dołącza do zespołu Indykpolu AZS Olsztyn

W Indykpolu AZS Olsztyn doszło do kilku zmian kadrowych. Jana Firleja zastąpi Joshua Tuaniga, Jędrzeja Gruszczyńskiego Jakub Hawryluk a Wiktora Janiszewskiego, Rediego Bakiriego i TJ'a DeFalco - Kamil Szymandera, Bartłomiej Lipiński i Moritz Karlitzek.

Niemiecki przyjmujący dzisiaj dotarł do Olsztyna i dołączy do treningów z pierwszą drużyną akademików. Bez wątpienia to właśnie w jego stronę zwrócone są oczy kibiców, bo to jego debit w PlusLidze.

Moritz Karlitzek zakończył przygodę z Mistrzostwami Świata w 1/8 finału, gdzie jego drużyna pod wodzą Michała Winiarskiego odpadała w meczu z reprezentacją Słowenii.

Moritz Karlitzek urodził się 12 sierpnia 1996 roku w niemieckim Hammelburg. Swoje pierwsze kroki w zawodowej siatkówce stawiał w klubie VSG Coburg/Grub (2014/2015). Przyjmujący rozwijał się w takich klubach jak: niemieckich TV Rottenburg (2015/2017), United Volleys Frankfurt (2017/2019 – w pierwszym sezonie zdobył brązowy medal Mistrzostw Niemiec) oraz włoskich Top Volley Cisterna (2019/2020) oraz Leo Shoes Modena (2020/2021).

W minionym sezonie przyjmujący reprezentował barwy francuskiego klubu Arago de Sete, z którym doszedł do ćwierćfinałów Ligue A. Przez wielu ekspertów, Moritz Karlitzek został uznany za objawienie sezonu. W 26 spotkaniach, przyjmujący zdobył 460 punktów – 361 w ataku, 73 w bloku (zwycięzca klasyfikacji) i 26 w polu serwisowym.

Indykpol AZS Olsztyn rozpoczyna sezon 2022/23 od meczu z Grupą Azoty ZASKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Mecz odbędzie się w sobotę 1 października w Iławie.

kg