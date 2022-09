Kolejny sukces sportowców z Olsztyna. Pogratulował im prezydent Piotr Grzymowicz

To były dobre tygodnie dla reprezentantów Olsztyńskiego Klubu Sportów Wodnych. Uczestnicy niedawnych, mistrzowskich zmagań opowiedzieli w ratuszu o swoich startach.

Medale i triumfy w rywalizacji to sól sportowych zmagań. Kajakarze i kanadyjkarze OKSW mają powody do dumy, bowiem podczas ostatnich mistrzostw Europy stawali na podium zawodów. Swoimi wrażeniami ze zmagań podzielili się podczas spotkania z prezydentem Olsztyna.

— Bardzo Wam dziękuję za doskonałą postawę - powiedział Piotr Grzymowicz. — Bez wątpienia te starty przyniosły mnóstwo emocji. Co najważniejsze, zakończyły się świetnymi rezultatami, czego serdecznie gratuluję.

Mateusz Kamiński, który w ostatnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio odpadł w ćwierćfinale w kanadyjkarskiej jedynce na 1000 metrów, z powodzeniem rywalizował w Mistrzostwach Europy w Maratonie Kajakowym rozegranych w Danii. W konkurencji C1 na dystansie 3,4 km zajął II miejsce.

— To niezwykle widowiskowa rywalizacja, na pewno może podobać się kibicom — mówi olsztyński sportowiec. — Ścigamy się na 800-metrowym torze w kształcie okręgu. Dodatkowo do zaliczenia były dwie przenoski łódki, każda po 100-150 metrów. Na mecie straciłem około pięciu sekund do mojego kolegi z reprezentacji Mateusza Borgieły.

To nie jedyne mistrzowskie zmagania, w jakich ostatnio rywalizowali olsztyńscy zawodnicy. Na torze w olimpijskim w Monachium odbyły się bowiem mistrzostwa Europy w kajakarstwie. Bartosz Grabowski zdobył srebro w konkurencji K2 na 200 metrów, natomiast Julia Walczak była trzecia w C2 na dystansie 500 metrów.

— Niestety, moja konkurencja nie jest już w programie igrzysk, więc będę musiał przestawić sie na nieco dłuższe pływanie — mówił Bartosz Grabowski. — Tory w Monachium były doskonałe przygotowane, mieliśmy świetne warunki do rywalizacji — dodała Julia Walczak.

Teraz Mateusz Kamiński ma na horyzoncie mistrzostwa świata w Portugalii, a Bartosz Grabowski i Julia Walczak Akademickie Mistrzostwa Świata. Przyszły rok to przygotowania i starty, których stawką będzie kwalifikacja olimpijska.