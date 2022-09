Wicepremier Gliński: "Nie będziemy bezradnie czekali"

Rząd przedstawi własny projekt w przypadku braku środków z KPO dla Polski - mówi w rozmowie z tygodnikiem „Sieci” wicepremier Piotr Gliński. Jak wskazuje, KPO to „wspólna unijna pożyczka. Skoro z powodów wyłącznie politycznych została zablokowana, to rozważmy pożyczenie pieniędzy gdzie indziej. Może w Azji? Skoro są możliwości, trzeba je przemyśleć”.

Wicepremier podkreśla w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskimi, że to, co robi Komisja Europejska to „komedia”. — To nie my odpowiadamy za to, że nie otrzymaliśmy dotąd środków z KPO. — mówi Piotr Gliński.

Zdaniem wicepremiera za blokadą pieniędzy z KPO kryje się „prymitywny, nieskrywany już niczym szantaż, który ma wymusić zmianę rządu”.

— Widzimy to i nie będziemy bezradnie czekali na skuteczność takich bezprawnych działań. Mamy do tego mandat demokratyczny, wielokrotnie odnawiany, mamy przywódcę, twardego męża stanu, który doskonale zna relacje międzynarodowe i umie wyprowadzać swój kraj z takich sytuacji — wskazuje minister kultury.

Zapytany, czy „wchodzenie w KPO” nie było błędem, Gliński podkreśla, że „doskonale rozumieliśmy ryzyko, które się z tym wiązało, zakładaliśmy możliwość, że nas oszukają”.

— Premier Morawiecki działał odpowiedzialnie. Zawsze maksymalizujemy polskie szanse, niekiedy musieliśmy grać na czas. Bo czas gra na korzyść Polski, która rozwija się dynamicznie, przyciąga ludzi, a nie wypycha na emigrację jak kiedyś. Mamy jak cała Europa bolesną inflację wywołaną wojną i szantażami energetycznymi Putina. Ale nie mamy bezrobocia, mamy dobry budżet, wielkie inwestycji — zaznacza polityk.

Odpowiedź na brak KPO

Piotr Gliński mówi także, że na brak środków z KPO, Polska odpowie własnym projektem.

— Nie powiem teraz, jak on będzie się nazywał i jak będzie zbudowany, ale jest oczywiste, że z rozwoju, z inwestycji nie zrezygnujemy. Wszystko, co w KPO zapisano, będziemy tak czy inaczej realizować. Nie damy sobie, jak to panowie ujęli, wykręcić rąk, nie jesteśmy skazani wyłącznie na te fundusze, jak się okazało – warunkowane szantażem — podkreśla wicepremier Gliński.