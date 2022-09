Gmina Olsztyn nadal nie ma dostawcy energii na 2023 rok. Ogłoszono kolejny przetarg

Wzrost o 540 proc. na zasilaniu budynków oraz 380 proc. w przypadku oświetlenia ulicznego - takie stawki dostawcy prądu podyktowali podczas ostatniego postępowania. Dla samorządu Olsztyna oraz miejskich spółek oznaczałoby to konieczność wygospodarowania ok. 111 mln złotych więcej - łącznie ponad 132 mln zł, zamiast niespełna 21 mln zł, które płacimy za prąd w tym roku.

— Ceny, jakie zostały zaoferowane, są dla nas, jak i dla naszych partnerów z grupy zakupowej, nie do zaakceptowania — mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz.

Przedstawiciele podmiotów wchodzących w skład grupy dwukrotnie spotkali się po otwarciu ofert przetargowych. Rozmawiali m.in. o działaniach, jakie można byłoby podjąć w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Za najbardziej racjonalne w tej chwili uznano rozpisanie kolejnego przetargu.

— Nie będziemy wybierać dostawcy, który zaproponuje nam stałą cenę na cały rok — wyjaśnia Łukasz Pikuła z Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Olsztyna. — Wybierzemy takiego, który doliczy stałą marżę do cen giełdowych, a to my będziemy decydować kiedy i na jaki okres kupować energię.

W obecnej sytuacji, jaka jest na rynku, gdy ceny są bardzo wysokie, a sprzedawcy doliczają spore marże, chcąc zabezpieczyć się przed kolejnymi zmianami stawek, rozważana metoda może przynieść największe korzyści. Energia byłaby nabywana na zasadzie zakupów kontraktowych - miesięcznie lub kwartalnie.

Nowe postępowanie powinno zostać ogłoszone pod koniec września. Natomiast rozstrzygnięcia można się spodziewać na przełomie listopada i grudnia.

Niezależnie od tego już podejmowane są działania, których celem jest ograniczenie zużycia energii. Miejskie jednostki zostały zobowiązane do przygotowanie i przedstawienia planów zmierzających ku temu. Pierwsze decyzje dotyczyły wyłączenia iluminacji zabytkowych obiektów.