Egzaminatorzy WORD wznowili protest. W Olsztynie egzaminy odbywają się zgodnie z planem

Egzaminatorzy z WORD-ów nie porozumieli się w ubiegłym tygodniu z Ministerstwem Infrastruktury, co do swoich żądań płacowych i od dziś wznowili protest. A to oznacza, że mogą być problemy ze zdaniem egzaminu, bo nie będzie egzaminatora.

Nie ma jednak jednej listy WORD, gdzie egzaminatorzy będą protestować, a gdzie będą pracować. Dlatego, kto ma zaplanowany egzamin, powinien sprawdzić, czy jego egzamin się odbędzie.

Na razie w olsztyńskim WORD egzaminy odbywają się zgodnie z harmonogram, choć już w ubiegłym tygodniu ośrodek pracował nieco w trybie awaryjnym, bo rozchorowało się kilku egzaminatorów. Ale nie ma to związku z protestem.

— Egzaminy odbywają się zgodnie z planem i wszystkie osoby, które zostały zakwalifikowane na egzamin są egzaminowane — mówi Marcin Kiwit, egzaminator nadzorujący z olsztyńskiego WORD.

Egzaminatorzy odrzucili propozycję 20-procentowej podwyżki. Ich zdaniem resort nie przedstawił źródeł finansowania, a podwyżki uzależnia od sytuacji finansowej WORD-ów. Wprawdzie WORD-y podlegają pod samorządy województwa i zarząd województwa powołuje ich dyrektorów, to jednak kwestia wynagrodzeń leży już w gestii ministra infrastruktury. Stawki ustala minister w drodze rozporządzenia, ale pieniądze na płace dla swoich egzaminatorów musi znaleźć WORD.

am