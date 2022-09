Trwa nabór do Zespołu Pieśni i Tańca "Warmia"

Zespół „Warmia” istnieje już 68 lat. Już na początku swojej działalności grupa odnosiła niebywałe sukcesy i występowała w różnych częściach świata. Niestety dekadę temu popularność zespołu zaczęła maleć, było coraz mniej zainteresowanych naborem.

— Przez ostatnią dekadę zainteresowanie naszą formą nieco zmalało, ale jesteśmy dobrej myśli. W ciągu ostatnich dwóch lat nie było naboru z przyczyn pandemicznych, więc wolnych miejsc w naszej grupie jest pod dostatkiem. Mimo trudnej sytuacji nie poddajemy się – dopóki będą chętni, będziemy działać! — mówi dyrektor zespołu Mariusz Krupiński, który jest w zespole prawie 50 lat.

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie kulturą regionu, ta sytuacja może się zmienić. 11 i 12 września odbędzie się pierwsza tura naboru dla dzieci i młodzieży.

— W PRL-u nasz zespół wyjeżdżał za granicę, więc członkostwo dawało możliwość zdobycia paszportu i zwiedzenia świata. Dzisiaj granice są otwarte, więc udział w naszych zajęciach traktujemy ogólnorozwojowo. Wykonujemy ćwiczenia wspierające rozwój psychomotoryczny.

I dodaje: — Uczymy nie tylko tańców tradycyjnych, ale również współczesnych form tańca polskiego. Oczywiście wciąż kultywujemy regionalne tradycje. Nie można też zapomnieć o innym, równie ważnym aspekcie, jakim jest zabawa. Nasze zajęcia to kontakt i integracja z rówieśnikami, którzy mają podobne pasje.

Podczas zajęć uczestnicy uczą się podstaw tańca klasycznego, zabaw i pieśni regionalnych. Prowadzone są ćwiczenia rytmiczne i wokalne. Wszystko jest dostosowane do grupy wiekowej.

— Grupa dziecięca pozna krakowiaka, tańce z różnych regionów Polski: Kurpi, Łowicza, Lublina. Starsze grupy pogłębiają swoją wiedzę i tanecznie poznają nowe regiony. Najważniejsze jest poznanie naszej polskiej tradycji tanecznej i folklorystycznej. Program jest bardzo bogaty i nie pozostaje nam nic innego, jak bawić się! Nasze zajęcia są nie tylko dla mieszkańców Olsztyna, na nasze zajęcia dojeżdża specjalnie na ćwiczenia wiele osób spoza miasta — mówi dyrektor zespołu. — Przez pierwsze dwa miesiące uczestnicy nie płacą za zajęcia. Można to nazwać okresem próbnym. Dopiero po tym czasie, jeśli dziecko i jego opiekunowie wyrażą chęć dalszego uczestnictwa, zajęcia będą płatne. Dlatego jest to dobra okazja, by sprawdzić, czy taka forma spędzania wolnego czasu nam odpowiada.

Do grupy seniorów zgłaszają się osoby w trakcie roku i są to przeważnie rodzice uczniów oraz zaprzyjaźnione osoby.

— Nasi wychowankowie prowadzą zajęcia w Zespole Pieśni i Tańca „Kortowo”. Najpierw dzieci zapisują się do naszych grup, a potem, gdy są już w wieku studenckim, kontynuują naukę właśnie w „Kortowie”, gdzie są przyjmowane z otwartymi ramionami. Po zakończeniu studiów wiele osób wraca do naszego zespołu, do starszych grup. Dzięki temu ciągłość jest zachowana. Od lat nasze zespoły współpracują i się przyjaźnią, ale też nie brakuje zdrowej rywalizacji!

Początki „Warmii” sięgają początków lat 50. Na przełomie lat 70. i 80. zespół powiększył się o nowe grupy taneczne, rekrutujące najmłodszych adeptów sztuki tanecznej. Wtedy powstał Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Warmia”, który do dziś kontynuuje indywidualną działalność artystyczną.

Nabór odbędzie się 15-16 września w godz. 17-19 w olsztyńskim CEiK-u (ul. Parkowa 1). Więcej informacji pod nr tel.: 601 641 235.