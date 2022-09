Olsztyńskie święto literatury dziecięcej - już dziś w Olsztynie rozpocznie się festiwal literatury TROPY

10 i 11 września po raz trzeci odbędzie się festiwal literatury dla dzieci i młodzieży TROPY. Jest to otwarte i interdyscyplinarne wydarzenie, promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

MOK cztery lata temu zdecydował się na organizację festiwalu dla dzieci i młodzieży, dlatego że jest to dynamicznie rozwijająca się dziedzina literatury. Wartościowych pozycji na rynku jest coraz więcej, pojawiają się nowe publikacje dla najmłodszych i dorastających, które są fenomenalnie ilustrowane i przepięknie napisane. Ten festiwal powstał zarówno dla popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jak i zapoznania rodziców z nowymi pozycjami czytelniczymi.

Kierunkowskaz czytelniczy

— Dajemy opiekunom wskazówki ułatwiające odnalezienie się w tym gąszczu literatury – co warto kupić, z czym warto się zapoznać, jakie ciekawe pozycje można znaleźć na półkach księgarni. Nie każdy ma tyle czasu i energii, by podążać za nowinkami wydawniczymi. Dlatego chcemy je zaprezentować uczestnikom naszego wydarzenia — tłumaczy Monika Wasiniewska, jedna z organizatorek festiwalu. — TROPY mogą być pomocą w wyborze literatury najnowszej. Zapraszamy autorów książek, którzy są specjalnie wyselekcjonowani oraz najczęściej nagradzani i docenieni zarówno przez krytyków, jak i czytelników.

W tegorocznej edycji festiwalu na spotkaniach autorskich pojawią się m.in. dwie pisarki z naszego regionu: Beata Sarnowska, tworząca literaturę dla młodzieży i Agnieszka Kacprzyk, która napisała piękną książkę dla najmłodszych. Rozmowa z Agnieszką Kacprzyk nawiąże do książki „Skąd jestem?”, która została wydana w 2020 roku, ale przez pandemię nie doczekała się popularyzacji i spotkań autorskich. To wydarzenie będzie miało formę interaktywnych warsztatów dla najmłodszych: — W lekkiej formie poruszymy trudne pytania, np. dlaczego mama jest w ciąży, skąd się biorą dzieci i jak się powstaje rodzina — dodaje organizatorka.

W poszukiwaniu domu

W tym roku hasłem przewodnim wydarzenia będzie DOM, czyli przestrzeń bezpieczna, z jaką najmłodsi mają styczność od samego początku. Jednym z zadań organizatorów jest przekazanie dzieciom i młodzieży tego, że dom jest nie tylko budynkiem, ale zawiera w sobie wiele znaczeń.

— Wydaje nam się, że DOM jest piękną kategorią, jeśli chodzi o literaturę dziecięcą, bo odnosi się do najmłodszych czytelników, dla których dom jest pierwszą przestrzenią, bezpiecznym miejscem tożsamym z rodziną. Wraz z dorastaniem uczymy się szerzej patrzeć na dom, zaczynamy na niego patrzeć również metaforycznie, obrazowo — mówi Monika Wasiniewska. — Sądzę, że w obecnym i trudnym czasie ze względu na sytuację geopolityczną rozmowa z dziećmi w aspekcie domu utraconego, poszukiwaniu bezpiecznej przestrzeni i powrocie do domu jest szczególnie ważna. Dlatego też odbędą się warsztaty poruszające kwestie prawa do bezpiecznego domu jako prawa człowieka. Nie uciekamy od trudnych pytań. Rozmawiamy z dziećmi o sytuacji w Ukrainie, mówimy o tym, że niektórzy tego domu zostali pozbawieni.

Literatura dziecięca nadąża za zmieniającą się rzeczywistością i reaguje na wszelkie problemy społeczne, które mogą bezpośrednio wpłynąć na najmłodszych. Współczesne publikacje są odpowiedzią na zmieniające się potrzeby dziecka: — Jest tyle wspaniałych książek, które traktują o poszukiwaniu domu w sposób odpowiadający dziecięcej wrażliwości i umiejętności pojmowania świata. Taka literatura może nauczyć nas, dorosłych, sposobu, w jaki możemy poruszać trudne tematy — dodaje Monika Wasiniewska.

Książka Jarosława Mikołajewskiego i Joanny Rusinek „Wędrówka Nabu”, która zostanie przedstawiona czytelnikom podczas spotkań autorskich, powstała jako komentarz do sytuacji w Syrii, ale jest na tyle uniwersalna, że świetnie odnosi się również do aktualnej sytuacji w Ukrainie. Odbędą się również dwa spotkania z Barbarą Gawryluk, która napisała dwie książki na ten temat. Mają one wyjaśnić dzieciom, jak mogą czuć się Ukraińcy w Polsce i dlaczego tutaj przyjechali.

— Chcemy pokazać dzieciom sposób, w jaki mogą zmierzyć się z tym tematem, jak mogą przywitać gości i w jaki sposób zrozumieć tę straszną sytuację — stwierdza organizatorka.

Nie tylko literatura

Na gości festiwalu czeka wiele atrakcji, m.in. wystawa ilustracji, spektakl familijny, projekcja filmowa czy kameralny koncert. Jednym z najciekawszych punktów programu będzie gra terenowa, oparta na książce „Tajemnice zaginionej kotki” Beaty Sarnowskiej. Będzie miała ona formę questingu, który polega na odkrywaniu miejsc, a celem przejścia trasy jest rozwiązanie zagadek doprowadzających do poszukiwanego skarbu. Gra terenowa zorganizowana przez MOK odbędzie się na Starym Mieście. Uczestnicy rozpoczną trasę w Zajezdni Trolejbusowej, gdzie odbiorą materiały, które będą miały specjalną mapę. Umożliwi to podążanie śladami książki i pomoże w rozwiązaniu tytułowej tajemnicy zaginionej kotki. Gra potrwa około godziny.

Podczas festiwalu w Parku Centralnym nie zabraknie strefy wydawnictw książkowych, Biblioteki Kłobooka i beztroskiego czytania na trawie.

Jest to trzecia edycja festiwalu. Niestety dwa lata temu musieliśmy odwołać imprezę z powodu obostrzeń epidemiologicznych. Festiwal jest prowadzony w formie interaktywnej, zależy nam na bezpośrednim kontakcie z gośćmi, dlatego forma zdalna nie wchodziła w grę.

— Nasze spotkania są interdyscyplinarne i bardzo dynamiczne, pojawia się wiele animacji czy elementów warsztatowych, dlatego tryb zdalny nie wchodził w grę — mówi Monika Wasiniewska.



Lidia Wieczorek