W sercu miasta, w rytmie przyrody

Coraz bardziej ciągnie nas do przyrody i tradycji. Chcemy mieszkać w miejscach, gdzie nie tylko jest spokojnie, ale gdzie po prostu dobrze się żyje. W Olsztynie wiele jest takich miejsc. To nie tylko obrzeża miasta, ale również śródmieście. Tu, pośród zieleni nad samym brzegiem Łyny, przy ul. Grzegorzewskiej, powstanie apartamentowiec, jakich jeszcze w Olsztynie nie było.

— Tradycja jest dla mnie bardzo ważna. Kiedy przyjechałem ponad 30 lat temu na Mazury, chłonąłem widoki wiosek mazurskich i warmińskich. Dachy pokryte czerwona dachówką holenderką, elewacje z czerwonej cegły, podmurówki z kamienia łupanego. Te widoki sprawiły, że chciałem kontynuować taką architekturę i z niej czerpałem inspiracje, wprowadzając nowoczesne akcenty i rozwiązania — mówi Tomasz Lella, który zaprojektował apartamentowiec Grzegorzewska w Olsztynie. I rzeczywiście, projekt domu czerpie z lokalnej tradycji Warmii i Mazur.



Tomasz Lella

Wszędzie 5 minut piechotą

Inwestycja, którą realizuje D.DOM, powstaje nad samym brzegiem Łyny, tuż przy moście Mariańskim, przy ścieżce pieszo-rowerowej Łynostrada i w sąsiedztwie Parku Centralnego. Apartamentowiec został zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół, a całość idealnie wpisuje się w naturalną przestrzeń. Elementem łączącym tradycję z nowoczesnością są z kolei lukarny z czarnej blachy. Lukarny nazwane są również „jaskółką” lub „kukułką”. To rodzaj nadbudówki umieszczonej w dachu, dzięki której mieszkanie jest pełne słońca.

— Bliskość Starego Miasta i centrum spowoduje, że wszędzie jest blisko w zasięgu 5 minut — zauważa architekt. — Inwestor też zamierza uporządkować pobliski teren, ale z dużym szacunkiem do otaczającej zieleni.

Z widokiem na Łynę

Nad Łyną, tuż przy inwestycji, powstanie przystań kajakowa. Tu będzie najbliżej, więc w każdej chwili będzie można przepłynąć malowniczą Łyną.

— Projekt przystani kajakowej w pierwszej wersji zrobiłem prawie 20 lat temu. Z różnych przyczyn nie udało się go zrealizować. Teraz wykonałem kolejną wersję, która powstanie — podkreśla Tomasz Lella. — Projekt nawiązuje do architektury warmińskiej z elementami nowoczesności. Przede wszystkim ma prostą bryłę. Elewacja w znacznej części będzie wykonana z mojego ulubionego materiału — z czerwonej cegły. Na zasadzie kontrastu i kompozycji architektonicznej zaprojektowałem kilka przeszklonych witryn, które będą obłożone blachą w kolorze czarnym z otwarciem na rzekę Łynę.

I dodaje: — Apartamentowiec nad Łyną łączy dwie funkcje. Jedna, na parterze, to część przeznaczona na usługi turystyczne związane z Łyną, na przykład ze spływami kajakowymi. Są tam pokoje 2-osobowe, recepcja. Pozostałe dwie kondygnacje to mieszkania. Na ostatnim piętrze są zaprojektowane dwukondygnacyjne lofty z pięknym widokiem na Łynę. Takich apartamentowców do tej pory w Olsztynie nie było. Za kilka lat, a może już za rok lub za dwa, będzie to prestiżowe miejsce. Trzeba to widzieć oczami wyobraźni. Takich miejsc w takich lokalizacjach jest już coraz mniej. Takiego apartamentowca dzisiaj nie ma jeszcze w Olsztynie. Przede wszystkim z uwagi na dwukondygnacyjne lofty, które — jak wspominałem — są pierwszym takim projektem w naszym mieście. Zresztą dzisiaj ludzie szukają dobrze zaprojektowanych obiektów o dobrej architekturze, nawiązujących do tożsamości regionu. W bliskiej odległości od wody i od centrum. Ta inwestycja niewątpliwie to oferuje, o czym świadczy fakt, że część apartamentów jest już wstępnie zarezerwowanych. Warto się spieszyć.

Spokój przyrody we własnym domu

Grzegorzewska to połączenie przemyślanego designu, wysokiej klasy materiałów wykończeniowych i staranność wykonania. To idealne miejsce dla tych, którzy poszukują równowagi pomiędzy życiem w centrum, a odpoczynkiem u siebie w domu, w ciszy natury. Tu nie trzeba przebijać się przez korki, żeby być w centrum miasta. Tu nie trzeba uciekać daleko poza miasto, żeby mieć spokój, jaki daje przyroda.

Grzegorzewska to 37 apartamentów. Na parterze znajdą się apartamenty inwestycyjne od 19 do 43 mkw, od których właściciele odliczą 23 proc. VAT. W tym przypadku, kupując lokal, inwestor ponosi jedynie jego koszt netto. W budynku są jeszcze 22 apartamenty mieszkalne, które mają do 79 mkw. Te na ostatnim piętrze będą miały przeszklone i funkcjonalne antresole. Dzięki temu zwiększy się także wysokość pomieszczeń do przeszło 5 m. Niższe piętra również charakteryzuje wygodna przestrzeń, a wysokość mieszkań to 2,88 m. W budynku nie zabraknie też hali garażowej na 21 miejsc postojowych. Miejsca parkingowe są zaplanowane także na zewnątrz. Nie zabraknie nawet ładowarek do samochodów elektrycznych. Każdy lokal będzie miał też wideodomofon i dostęp do rowerowni.

Doświadczenie i tradycja

Apartamentowiec zaprojektował Tomasz Lella, który jest doświadczonym architektem i popularyzatorem budownictwa regionalnego Warmii i Mazur. Pochodzi z Kaszub, ale to tu znalazł swoje miejsce. Na Warmię i Mazury przeprowadził się w latach 90-tych. Zaprojektował ponad sto budynków, które stanowią świadectwo tożsamości z regionem i współgrają z otoczeniem. Jak sam twierdzi: „nie kopiuje starych domów, ale tworzy nowoczesne, indywidualne projekty z użyciem najnowszych materiałów i technologii, dla których bazą jest lokalna architektura. Są to domy posiadające duszę regionu Warmii i Mazur, domy z klimatem.(…) Bierze to, co najlepsze z tradycji Warmii i Mazur”. Przez prawie 30 lat swojej działalności zaprojektowałem wiele obiektów, z których większość jest zrealizowana.

Jakość, która ma swój adres

D.DOM to deweloper, który buduje dobre życie. To firma z wieloletnim doświadczeniem. Każdy apartamentowiec został stworzony z dbałością o szczegóły, o czym można przekonać się na własne oczy. Wystarczy zobaczyć inwestycję Vincent, która powstała w Olsztynie przy ul. Edwarda Mroza, albo nacieszyć się kolorami, jakimi przyciąga uwagę Osiedle Kwiatowe. Firma zrealizowała również w Mrągowie apartamentowiec przy ul. 8 Maja. Kolejną inwestycją, która powstaje w Olsztynie, jest Warmiński Port. Realizowany w kameralnej dzielnicy domów jednorodzinnych Likusy w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej. Jego pierwszy etap inwestycji jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Budowa drugiego etapu już została rozpoczęta.

Apartamentowiec Grzegorzewska będzie gotowy w 2024 roku. Deweloper zawsze starannie wybiera miejsca, gdzie buduje i przywiązuje szczególną wagę do walorów krajobrazowych. Wizytówką firmy jest jakość i to ona decyduje o doskonałej opinii wśród klientów. Spółka D.DOM jest również członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich — największej organizacji skupiającej deweloperów budujących mieszkania, centra handlowe, biurowce, hotele i hale magazynowe na terenie Polski.

