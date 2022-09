„Bądź inspiracją” - konkurs dla twórców

Tegoroczna edycja konkursu EDUinspiracje – Media jest skierowana nie tylko do dziennikarzy, ale również do niezależnych twórców, którym bliska jest idea upowszechniania szans jakie zapewniają programy edukacyjne prowadzone przez Narodową Agencję Programu Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności.



Hasło tegorocznej edycji to „Bądź inspiracją”, zawiera w swoim przesłaniu, zaproszenie do zaprezentowania twórczości uczestników konkursu i poszerzenia zasięgu jej odbiorców. Autorzy, którzy w sposób ciekawy i inspirujący przedstawią zagadnienia związane z edukacją: wywiady z ciekawy ludźmi, reportaże o wydarzeniach i akcjach powiązanych z Unią Europejską, wyjazdach zagranicznych, staży na uczelniach zagranicznych, doświadczeniach zawodowych, a w szczególności w ramach programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Materiały dziennikarskie do konkursu można zgłaszać w kategoriach: Publicystyka, Reportaż, Wywiad. Wystarczy zarejestrować się na stronie EDUinspiracje.org.pl.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne pod poniższym linkiem: https://eduinspiracje.org.pl/eduinspiracje-media/o-konkursie

Źródło informacji: Narodowa Agencja Programu Erasmus+