Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na ul. Bałtyckiej w Olsztynie stanie przed sądem. Znamy termin rozprawy Zbigniewa G.

Przypomnijmy, że w listopadzie Zbigniew G., podejrzany o spowodowanie tragicznego wypadku, w którym zginęło rodzeństwo, trafił do aresztu. Wówczas jego obrońca wniósł zażalenie na decyzję, ale sąd je odrzucił.

W czwartek 11 listopada rozpędzony 190 km/h kierowca audi wjechał w inne audi, kierowane przez 23-letnią Weronikę. Na miejscu pasażera siedział jej brat, Sebastian. Oboje zginęli na miejscu.

Reszta artykułu znajduje się pod materiałem video

Podejrzanym o spowodowanie wypadku jest 39-letni Zbigniew G. Siła zderzenia była tak duża, że części rozbitych samochodów były rozrzucone na przestrzeni blisko 100 metrów. Sprawca wypadku na piechotę uciekł z miejsca wypadku, zanim pojawiły się służby. Od tego wieczora był poszukiwany. Do zatrzymania doszło w sobotę rano po tym, gdy zgłosił się po pomoc do szpitala. Grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia.

Zanim jednak Zbigniew G. trafił w ręce policji, opinia publiczna wydała na niego wyrok. W komentarzach pisano — skoro oddalił się z miejsca wypadku, był albo pijany, albo pod wpływem narkotyków. Ile w tym prawdy?

39-letni Zbigniew G. nie był wcześniej karany, ale w przeszłości dostał kilka mandatów za przekroczenie prędkości. Postawiono mu zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara od 2 do 12 lat więzienia. Mężczyzna jednak po zatrzymaniu nie złożył wyjaśnień, nie odpowiadał na pytania, nie ustosunkował się nawet do pytania, czy przyznaje się do stawianych mu zarzutów

Weronika i Sebastian, którzy 11 listopada zginęli w tragicznym wypadku na ul. Bałtyckiej w Olsztynie, zostali pochowani na cmentarzu parafialnym w Gutkowie. Wcześniej w kościele św. Józefa odbyła się uroczysta msza żałobna. Do kościoła św. Józefa przyszło bardzo dużo ludzi, przede wszystkim młodych — przyjaciół, kolegów i znajomych tragicznie zmarłego rodzeństwa. Przynieśli białe róże, które w charakterystycznym szpalerze ułożyli na środku kościoła za trumnami. Żałobników było tak wielu, że wyjazd konduktu pogrzebowego z kościoła pomogli zorganizować policjanci kierujący ruchem.

Zbigniew G. opuścił areszt

Sąd Okręgowy w Olsztynie VII Wydział Karny Odwoławczy 25 lutego 2022 roku rozpoznał zażalenie obrońcy o tymczasowym aresztowaniu i jeszcze w tym samym dniu wydał postanowienie, w którym uzależnił uchylenie stosowania wobec Zbigniewa G. tymczasowego aresztowania od złożenia w terminie 14 dni poręczenia majątkowego w kwocie 50 tys. zł.

Sąd zadecydował jednocześnie, że w przypadku uchylenia tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa G. zostaną zastosowane także inne środki zapobiegawcze, a mianowicie dozór policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

Poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. zł zostało wpłacone 28 lutego 2022 roku, wobec czego zarządzono natychmiastowe zwolnienie Zbigniewa G. z aresztu.

Teraz czas na rozprawę

Zbigniew G. stanie przed sądem 19 września 2022 roku. Rozprawa została zaplanowana na godzinę 9:00 w sali 101 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie.

Podejrzany usłyszał zarzut powodowania śmiertelnego wypadku na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie i ucieczki z miejsca zdarzenia. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.

Karol Grosz