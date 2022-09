Drogi, dziki i remonty. Z tego słynie Olsztynie na TikToku

TikTok to bez wątpienia jedna z najszybciej rozwijających się platform społecznościowych na świecie. Postanowiliśmy sprawdzić, z czego słynie Olsztyn, wśród miłośników krótkich filmów. Zaskoczenia nie było.

Bez wątpienia tematem numer jeden wśród olsztyńskich tiktokerów jest inwestycja tramwajowa, a w zasadzie jej skutki w postaci wykopów. Wpisując tag #olsztyn w wyszukiwarce mniej więcej połowa treści odnosi się do remontów.

Nie musimy chyba wspominać, że utrudnienia w ruchu związane z inwestycją tramwajową nie spotykają się z pozytywnym odbiorem.

Dziki, bo przecież ich również nie mogło zabraknąć.

Jednym z najchętniej wyświetlanych TikToków z Olsztyna jest nagranie, podczas którego dzik... gra w piłkę z nastolatkami. Film jest już nieco przestarzały, ale użytkownicy nadal chętnie go oglądają. Kilkusekundowe nagranie może pochwalić się imponującym wynikiem 1,5 mln wyświetleń. W skrócie oznacza to tyle, że obejrzało go więcej osób, niż mieszka w całym woj. warmińsko-mazurskim.

Miejski Ośrodek Kultury zdecydowanym liderem

Najpopularniejszym TikTokiem jest nagranie z Dni Olsztyna. Możemy na nim obejrzeć popisowy koncert kapeli na wieloosobowym rowerze objeżdżającym starówkę. Krótki film uzyskał zawrotny wynik 1,6 mln wyświetleń, a liczba ta cały czas rośnie.

Furorę robi szkoła nauki jazdy

Oryginalną reklamą, która równocześnie edukuje może pochwalić się jedna z olsztyńskich szkół nauki jazdy. Filmy tego twórcy robią ogromne zasięgi przekraczające milion wyświetleń, a oprócz treści czysto promocyjnych, znajdziemy tutaj wiele materiałów edukacyjnych dla przyszłych kierowców.

My też jesteśmy na TikToku