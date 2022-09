16 lat temu w Stańczykach pod Olsztynem powstawał "Ryś" jeden z najbardziej kultowych polskich filmów [ZDJĘCIA Z PLANU]

Ryś to trzecia część kultowej, polskiej trylogii filmowej, na którą składają się również Miś i Rozmowy Kontrolowane. Część scen do filmu nagrywano w Stańczykach pod Olsztynem na przełomie sierpnia i września 2006 roku. Zajrzeliśmy do naszego archiwum, aby pokazać wam jak powstawała legenda.