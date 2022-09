Segregacja śmieci? To proste!

Segregowanie śmieci coraz mocniej wchodzi nam w krew. To doskonale, bo każdy człowiek produkuje średnio 300 kilogramów śmieci, które – jeśli wyrzucimy je do odpowiedniego pojemnika – mogą zostać ponownie wykorzystane. Jak segregować odpady, żeby dać plastikowej butelce drugie życie? Czego nie wrzucać do poszczególnych pojemników? Poniższa ściągawka z pewnością ułatwi Wam zadanie!

Segregujemy coraz częściej!

W ubiegłym, 2021 roku Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Olsztynie (ZGOK) przyjął blisko 170 000 ton odpadów komunalnych. Większość z nich, bo ponad 111 000 tys. ton stanowiły odpady zmieszane, niespełna 30 000 ton śmieci opakowaniowe zbierane selektywnie do kolorowych pojemników – papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne. Porównując ten wynik z danymi z 2020 r., liczba zmieszanych odpadów zmniejszyła się o prawie 2 000 ton. Dodatkowo ZGOK odnotował wzrost o 600 ton odpadów biodegradowalnych. Mieszkańcy wyrzucili także o 3 300 ton więcej odpadów segregowanych, czyli tych, które umieszczamy w kolorowych pojemnikach. Oznacza to, że segregujemy coraz częściej, a świadomość dotycząca tego, co i jak segregować, rośnie. To na pewno przyniesie korzyść naszemu środowisku.

Jak segregować dobrze?

ZGOK otrzymuje odpady komunalne z terenu 37 gmin województwa warmińsko-mazurskiego, w tym z gminy Olsztyn. Mimo że coraz częściej segregujemy odpady, nadal to, co wrzucamy do pojemników na odpady segregowane, nie zawsze odpowiada temu, co powinno się tam znaleźć. Problem dotyczy zwłaszcza pojemnika żółtego na metale i tworzywa sztuczne. Zaledwie 35 proc. tych odpadów nadaje się do recyklingu. Aby segregacja odpadów przynosiła jeszcze lepsze efekty, a nasze śmieci mogły dostać drugie życie, przypominamy, co należy umieszczać w każdym kolorowym pojemniku na odpady. Szczegółową listę odpadów segregowanych znajdziesz także na stronie zgok.olsztyn.pl.

Żółty pojemnik – metale i tworzywa sztuczne

Tu wrzucamy:

• plastikowe butelki po wodzie i napojach,

• kartony i butelki po sokach i mleku,

• opakowania po wędlinach, a także owocach i warzywach z marketu (plastikowa folia i pojemnik),

• opakowania po jogurtach,

• wykonane z tworzyw opakowania po kosmetykach,

• reklamówki i torby foliowe,

• puszki po napojach i konserwach.

Tu NIE wrzucamy:

• mebli ogrodowych wykonanych z tworzyw sztucznych,

• opakowań po środkach ochrony roślin,

• pojemników po smarach i olejach silnikowych.

Niebieski pojemnik – papier

Tu wrzucamy:

• gazety,

• książki w miękkich okładkach (twarde okładki należy usunąć przed wrzuceniem do pojemnika),

• prospekty, katalogi i tekturę,

• worki papierowe, papier pakowy i ścinki drukarskie.

Ważne! Jeśli na papierze, kartonie znajduje się folia lub taśma klejąca – należy je usunąć.

Tego NIE wrzucamy:

• opakowań z lakierowanego lub foliowanego papieru (np. foldery reklamowe),

• tapet,

• kalki,

• zatłuszczonego i brudnego papieru np. po maśle czy pizzy,

• opakowań wykonanych nie tylko z papieru, np. kartoniki po soczkach i napojach

• chusteczek higienicznych i ręczników papierowych (wyrzuć je do odpadów zmieszanych).

Zielony pojemnik – szkło

Tu wrzucamy:

• butelki i słoiki szklane,

• szklane opakowania po kosmetykach.

Ważne! Przed wyrzuceniem szklanego opakowania odkręć metalową lub plastikową zakrętkę i wyrzuć ją do żółtego pojemnika.

Tego NIE wrzucamy:

• szyb okiennych i samochodowych,

• szkła zbrojonego,

• luster,

• szklanek, kieliszków,

• szkła kryształowego,

• naczyń żaroodpornych,

• ceramiki – porcelanowych kubków, filiżanek, doniczek, misek czy zastawy stołowej,

• szkła okularowego,

• żarówek, świetlówek i kineskopów,

• szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych.

Brązowy pojemnik – bioodpady

Tu wrzucamy:

• odpadki kuchenne: skorupki jaj, obierki i resztki jedzenia pochodzenia roślinnego,

• owoce i warzywa,

• odpady zielone: trawę, gałęzie, liście i kwiaty.

Tego NIE wrzucamy:

• odpady pochodzenia zwierzęcego: kości, mięso,

• roślin z ziemią i samej ziemi

• popiołu (są na niego specjalne worki).

Dlaczego segregacja jest tak ważna?

Plastik to najgroźniejszy dla środowiska odpad. Rozkłada się w środowisku nawet do kilkuset lat, trafia do oceanów, mórz i rzek, gdzie zagraża roślinom i zwierzętom. Przyczynia się także do ocieplenia klimatu, dlatego – aby nie wytwarzać więcej plastikowych śmieci – powinniśmy ponownie przetwarzać te, które trafiły już na rynek. Ważne jest także segregowanie papieru, ponieważ jedna tona makulatury pozwala na zaoszczędzenie aż 17 drzew! Szkło najłatwiej jest przetworzyć, by wróciło do natury pod postacią kolejnej butelki czy słoika, a biodegradowalne odpady można wykorzystać jako kompost, który zasili ogrody lub przekształcić w biogazowniach na energię elektryczną lub cieplną. Wykonując tak niewielką pracę, możesz zrobić tak wiele dla środowiska.