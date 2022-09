Joanna Jędrzejczyk zaskoczyła hejtera i odpowiedziała na uszczypliwy komentarz

Joanna Jędrzejczyk znana z kariery w MMA, choć przygodę ze sportem już oficjalnie zakończyła, to wciąż aktywnie udziela się w mediach społecznościowych.

Kilka miesięcy temu podzieliła się z fanami informacją o odejścia z UFC, którego była gwiazdą. Jędrzejczyk za powód podała skupienie się na życiu rodzinnym.

Niedawno na swoim profilu Facebookowym opublikowała zdjęcie w bikini. Mimo wielkiej ilośći pozytywnych słów jeden z internautów pokusił się na nieprzyjemny komentarz. Dotyczył on wyglądu. „Gdyby nie ta facjata!!!” napisał pod zdjęciem sportsmenki.

Mężczyzna nie musiał długo czekać, na ripostę - odpowiedziała mu sama Joanna.

„Przykro mi. Nie jestem idealna, ale pociesza mnie fakt, że nikt nie jest. Ja siebie lubię z taką facjatą”.

Internauci poparli Jędrzejczyk, wskazując na jej pozytywne nastawienie.

Niestety hejt jest wciąż bardzo popularną formą przekazu w internecie.

Joanna Jędrzejczyk to trzykrotna zawodowa mistrzyni świata, dwukrotna mistrzyni Europy oraz czterokrotna amatorska mistrzyni świata, trzykrotna mistrzyni Europy i pięciokrotna mistrzyni Polski w boksie tajskim, wicemistrzyni Polski w amatorskim boksie z 2011 roku. Od marca 2015 roku do listopada 2017 roku nieprzerwanie była mistrzynią w kategorii słomkowej, tytuł obroniła aż pięć razy. Wygrała 16 walk, nie udało jej się to tylko w pięciu przypadkach.