Mickiewicz na Narodowym Czytaniu

Wybór utworu nie jest przypadkowy. Cykl czternastu utworów autorstwa narodowego wieszcza pierwszy raz został wydany dokładnie dwa stulecia temu. Wyznaczył początek dziejów polskiego romantyzmu.

— To już tradycja, że wspólnie spotykamy się, by promować twórczość największych polskich pisarzy — mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. — Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w wydarzeniu, a może i przeczytania fragmentu dzieła Adama Mickiewicza.

"Ballady i romanse" zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie. Jak przyznają znawcy epoki i literaturoznawcy - to zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka.

— Mickiewicz nowatorsko i oryginalnie, a jednocześnie w sposób niezwykle naturalny i prosty ukazuje świat uczuć, fantazji oraz ludowości w oparciu o potęgę przyrody i siły natury — mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie Krzysztof Dąbkowski. — "Ballady i romanse" wciąż zachwycają i są źródłem inspiracji dla wielu artystów.

Narodowe Czytanie 2022 w stolicy Warmii i Mazur będzie się składać z kilku elementów:

- muzyczny występ zespołu Czysty Tryton pod kierownictwem Mateusza Cwalińskiego,

- głośne czytanie w wykonaniu bibliotekarzy,

- otwarty mikrofon,

- konkurs literacki.



Zapraszamy do Zajezdni Tramwajowej (Park Centralny, ul. Knosały 3b) w sobotę (3 września) w godz. 12:00-14:00.