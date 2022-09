Cel jest prosty. Chodzi o zablokowanie przyjazdu misji, która w środę przybyła do Zaporoża, a w czwartek ma udać się do elektrowni, by przeprowadzić inspekcję. Jednak od piątej rano Rosjanie ostrzeliwują okupowane przez siebie miasto. I twierdzą, że to strzelają...Ukraińcy.

- Żądamy, aby Federacja Rosyjska zaprzestała prowokacji i zapewniła misji MAEA nieskrępowany dostęp do ukraińskiego obiektu jądrowego - napisał szef ukraińskiej administracji w obwodzie zaporoskim Ołeksandr Staruch.

