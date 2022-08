Deskorolkowe Mistrzostwa Olsztyna 2022 vol. 2

Podczas zawodów zostaną rozegrane dwie konkurencje - JAM oraz Best Trick. Rywalizacja odbędzie się bez podziału na kategorie wiekowe.

W zawodach JAM każdy uczestnik będzie mieć do dyspozycji cały park. Będzie jeden przejazd trwający minutę. Na Best Trick zarezerwowano 15-20 minut, a zwycięzcą okaże się ten, który wykona najlepszy trick lub trzy najlepsze tricki na przeszkodzie. Na najlepszych czeka sprzęt deskorolkowy oraz gadżety o łącznej wartości ponad dwóch tys. zł.

Deskorolkowe Mistrzostwa Olsztyna Pool Jam w skateparku na terenie CRS Ukiel odbędą się 3 września (sobota). Początek o 13:00.

To pierwsze takie zmagania po oddaniu do użytku rozbudowanego obiektu nad największym olsztyńskim jeziorem. Skatepark zyskał nowe elementy dzięki projektowi zgłoszonemu do Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Pojawiły się tam elementy małej sekcji ulicznej. Wśród nich są m.in. grindboxy czy quarterpipe'y. Prace objęły teren o wymiarach ok. 20x27 metrów.

Rozbudowa skateparku w CRS Ukiel kosztowała niemal pół miliona złotych.

Źródło: olsztyn.eu