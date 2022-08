Już niedługo pierwszy konwent tatuażu w Olsztynie!

Niezależnie od tego, czy tatuaż stanowi uzupełnienie wizerunku, czy jest symbolem ważnym dla jego posiadacza, powinien być profesjonalnie i dobrze wykonany. Co to dokładnie oznacza? Tego możecie dowiedzieć się już bezpośrednio od specjalistów - mistrzów sztuki tatuażu.W dniach 10-11 września w godz. 10-18 w Kuźni Społecznej w Olsztynie odbędzie się pierwszy Olsztyński Konwent Tatuażu. Wezmą w nim udział najlepsi w swoim fachu z całej Polski.- Stoneheads Tattoo & Piercing Gdańsk- Agatka Kędra Art- Bima- CK Tattoo- Pierce Me Pretty - Justyna Kowalewska- KRZYK Ink- INK4U tattoo clothing- Zombie Ink- Studio Tatuażu GEOMETRIA- GusTattoo Studio- Trzy Ryby Studio Tatuażu Giżycko- OtuszTo- Scur Szary- Freaky Needles Tattoo Olsztyn- Koliber Tattoo Studio- Babushka Tattoo Olsztyn- Fretka Tattoo- Ink Masters Tattoo&Piercing- Jacek Pavik Kułakowski- studio tatuażu True Tattoo & Piercing- Black dream- Katusze - studio tatuażu- Witek Eberlein- DARK SIDE Tattoo Olsztyn- SkinProject- TattooArtist- Weź to noś- Brzoza Tattoo