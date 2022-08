W 102. rocznicę bitwy pod Komarowem odsłonięto pomnik upamiętniający polską konnicę. Wydarzenie było częścią obchodów Święta Kawalerii Polskiej.

Dwudniowe obchody Święta Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2022 zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

27 sierpnia 2022 o godz. 17.30 obyło się uroczyste złożenie wieńców na mogile poległych w bitwie pod Komarowem. Następnie w kościele pw. Świętej Trójcy w Komarowie została odprawiona msza w ich intencji. Zwieńczeniem wieczoru był koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce w niedzielę 28 sierpnia 2022. Poprzedziła je msza polowa, koncelebrowana przez metropolitę lwowskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego, bpa polowego WP Wiesława Lechowicza, kapelana 9 Pułku Ułanów Małopolskich, a zarazem proboszcza parafii MB Królowej Polski w Zwierzyńcu, ks. Błażeja Górskiego oraz proboszcza parafii pw. Świętej Trójcy w Komarowie ks. dra Franciszka Nieckarza. Po zakończeniu części oficjalnej odbyły się pokazy wyszkolenia wojskowego oraz inscenizacja epizodów bitwy pod Komarowem.

W uroczystościach wzięli udział m.in.: wicepremier Mariusz Błaszczak – minister obrony narodowej, wicepremier prof. Piotr Gliński – minister kultury i dziedzictwa narodowego, gen. Rajmund Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego., poseł Sławomir Zawiślak Do uczestników obchodów 102. rocznicy bitwy pod Komarowem skierowali listy prezydent Andrzej Duda oraz marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek.

Instytut Pamięci Narodowej reprezentował prezes, dr Karol Nawrocki, który w nawiązaniu do ostatniej wielkiej bitwy kawalerii powiedział:

Polscy szwoleżerowie i ułani brali udział w bitwie o wolny od systemu komunistycznego świat. I choć świat ani wówczas nie rozumiał zagrożenia płynącego z sowieckiej ideologii, ani – mam wrażenie – nie zrozumiał go do dnia dzisiejszego, do XXI wieku, to ta walka miała sens ogólnoświatowy i ogólnoeuropejski, choć toczyła się o wolną, niepodległą Rzeczpospolitą.

Wspominając siłę polskiej jazdy prezes Nawrocki zwrócił uwagę na to, że chociaż w walce z bolszewikami brały udział różna oddziały, to jednak wszystkim przyświecał wspólny cel:

Gdy po całodziennej bitwie pod Komarowem, po największej zwycięskiej bitwie roku 1920, rozbrzmiała trąbka-sygnałówka zbierały się różne formacje 1. Dywizji Jazdy. Różne formacje, formacje odwołujące się do szarży z roku 1915 – to Szwoleżerowie Rokitniańscy, ci Ułani Krechowieccy z roku 1917 i polscy ułani przywołujący piękną tradycję z II poł. XVIII wieku, a noszący imię Pułku Księcia Józefa Poniatowskiego. Różne były siodła, różne były lance, różne barwy otoków, w końcu różne sposoby troczenia rzędów kawaleryjskich. Ale była to ta sama Polska, to samo wojsko i uczestnicy jednego, wielkiego zwycięstwa w bitwie pod Komarowem.

Wspominając słowa Stanisława Maczka – uczestnika bitwy pod Komarowem, późniejszego bohatera II wojny światowej – który powiedział, że „Polak bije się o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski”, dr Nawrocki przypominał, że:

W XX wieku system komunistyczny w sposób militarny, rzeczywisty i realny zagrażał światu przynajmniej trzykrotnie. Wówczas, w roku 1920; w roku 1939 – ręka w rękę z Adolfem Hitlerem i po roku 1945. Dwa z trzech razy, i to dwa razy w sierpniu, rozbił się system komunistyczny, albo drżał w swoich posadach, mocą wielkiej woli trwania w wolości i niepodległości przez polski naród.

W sierpniu 1920 roku osłabiona armia Siemiona Budionnego, która wjeżdżała do Polski w liczbie 20 tysięcy, opuszczała tereny Rzeczpospolitej w liczbie 3 tysięcy. Ale Polacy dali wyraźny sygnał i odpór także innego sierpnia: sierpnia 1980, kiedy rodziła się „Solidarność”. Z tej samej woli narodu polskiego, w innych już okolicznościach – nie na polach bitew, ale w polskich zakładach pracy Polacy znów krzyknęli „Nie!” systemowi komunistycznemu.

Zastępca prezesa Rady Ministrów, Mariusz Błaszczak, podkreślił w swoim przemówieniu, że bitwa, która rozegrała się 102 lata temu jest ważnym elementem nasze historii. Również wicepremier prof. Piotr Gliński zaznaczył, że to właśnie pod Komarowem decydowały się losy Polski i losy Europy:

To wielkie zwycięstwo, odniesione po ciężkim, krwawym boju, przyniosło przede wszystkim wolność naszej ojczyzny. Ale przyniosło też wolność Europie. To zwycięstwo było możliwe dzięki trzem podstawowym cechom żołnierza polskiego, a także polskiej wspólnoty w tamtym czasie: to był kunszt wojskowy, to była wiara w Boga i to była miłość do ojczyzny. To są trzy cechy, na których wtedy powstała polska Niepodległość.



Bitwa pod Komarowem była jednym z najważniejszych starć wojny polsko-bolszewickiej. 31 sierpnia 1920 roku Polacy, dowodzeni przez płk. Juliusza Rómmla, stoczyli zwycięską potyczkę z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego.

Starcie pod Komarowem było największą bitwą polskiej jazdy w XX wieku. Wzięło w niej udział ok. 5 600 kawalerzystów. Na pamiątkę tego wydarzenia w Woli Śniatyckiej powstał pomnik, którego głównym elementem są kilkunastometrowe skrzydła husarskie, pomiędzy którymi ustawiono odlane z brązu sylwetki trzech szarżujących kawalerzystów. Całość dopełniają tablice ze znakami pułkowymi, ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

autor: IPN