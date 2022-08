SONDAŻ. Oszukali. Polacy bardzo krytycznie o postawie KE w sprawie KPO. Zapytaliśmy też, co Polska powinna zrobić w tej sytuacji

Mimo przyjęcia polskiego Krajowego Planu Odbudowy, mimo wypełnienia przez Polskę wątpliwych tzw. kamieni milowych, mimo braku zastrzeżeń co do uczciwości wydawania funduszy unijnych, mimo wielkie polskiej pomocy dla walczącej Ukrainy, pieniądze nie są wypłacane. Już wprost sugeruje się, że działanie to ma służyć wymuszeniu na Polakach zgody na zainstalowanie w Warszawie rządu proniemieckiego, z przysłanym tu namiestnikiem.

Jak te manewry oceniają Polacy?

Na zlecenie portalu wPolityce.pl pracownia Social Changes zadała w najnowszej fali badań pytanie:

Czy według Ciebie Komisja Europejska postąpiła uczciwie wobec Polski w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, najpierw zawierając kompromis, a później wycofując się z niego?

Wynik wskazuje, że większość z nas, bez względu na poglądy polityczne, zdaje sobie sprawę z oszustwa jakiego dopuściła się Komisja.

Jej zachowanie podoba się zaledwie 24 procentom zapytanych. Niemal połowa ma ocenę negatywną.

Zwraca uwagę wysoki poziom - aż 28 procent - nie mających w tej sprawie wypracowanej opinii.

Postawa Brukseli budzi wśród wielu Polaków pytania: co możemy zrobić? Co powinniśmy przedsięwziąć? W końcu unijny fundusz odbudowy to także nasz dług i nasze, polskie, gwarancje.

Stąd kolejne pytanie w naszym sondażu:

Czy Twoim Polska ma prawo do wycofania się z niektórych zobowiązań wobec Unii Europejskiej w sytuacji gdy Unia Europejska blokuje pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy?

Tu pozytywnej odpowiedzi udziela 43 procent, negatywnej 31 procent.

Dodajmy, że wśród możliwych działań wymienia się wstrzymanie transformacji energetycznej, którą finansować miały właśnie pieniądze z KPO. Niektórzy postulują też - jak Ryszard Czarnecki w najnowszym „Sieci” - zamrożenie wpłacania polskiej składki do budżetu unijnego.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) w dniach 19 – 22 sierpnia 2022 roku, na panelu internetowym, na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1071 osób.