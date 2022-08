Niepokojące nagranie z trasy Iława-Kisielice przestrzega przed złodziejami. Wykorzystują dziecko? [WIDEO]

Mieszkanka gminy Iława w mediach społecznościowych opublikowała film ze swojego samochodu. Jechała lokalnym odcinkiem drogi krajowej nr 16 w gminie Iława w stronę Laseczna.

— W środę 24 sierpnia wracając późnym wieczorem do domu, w lesie na odcinku Stradomno-Laseczno, na poboczu zauważyłam dziewczynkę ubraną na biało, z plecaczkiem, głową pochylona do dołu — opisuje pani Marcelina. — Pierwsza moja myśl: „muszę pomóc, to było dziecko”, ale z tylu głowy zapaliła mi się czerwona lampka, mówiąca o tym, że może mi się coś stać, przez co ruszyłam przed siebie i to prawdopodobnie uchroniło mnie przed tragedią. Po kilku minutach postanowiłam zawrócić i zobaczyć, czy ta postać nadal tam jest, czy może się przemieściła. Minęły może 3 minuty, a tego dziecka już tam nie było, nie było tez żadnego samochodu w pobliżu, prawdopodobnie mógł to być manekin.

I dodaje: — Myślę, że ciężko byłoby komukolwiek w to uwierzyć, ale kamerka w samochodzie uchwyciła ten moment.

Pani Paulina nie jest jedyną osobą, która widziała dziecko na drodze. Po portalach społecznościowych, m.in. Facebooku, krąży ostrzeżenie przed nową metodą wykorzystywaną przez złodziei samochodów. Dopiero z bliska można dostrzec, że na drodze nie stoi żywe dziecko, tylko ucharakteryzowany manekin. Gdy kierowca zatrzymuje się, żeby pomóc dziecku, do samochodu podbiega dwóch mężczyzn w kominiarkach. Jeśli drzwi są zablokowane, co warto zrobić, nie da się odjechać autem. Ale jeśli nie są, bez problemu można samochodem odjechać.