Jakie pożyczki biorą Polacy? Raport TAKTO Finanse

Firma TAKTO Finanse w 2021 roku zaproponowała klientom nowy produkt –, w ramach którego postanowiła wysoko notować pożyczkobiorców, którzy terminowo spłacając swoje zobowiązania i mają dobrą historię kredytową. Przygotowując się do kampanii, specjaliści finansowi zatrudnieni w firmie przeprowadzili badanie na temat zwyczajów konsumenckich. Sprawdź,? Sięgamy po wygodne rozwiązania[/b]Do analizy danych, badaczom z TAKTO Finanse posłużyło niemal 3 tysiące pożyczek, które zaciągnęli klienci na przestrzeni 2021 roku.Przede wszystkim stawiamy na komfort i bezpieczeństwo finansowe. Większość zobowiązań to pożyczki długoterminowe, z niewielkimi miesięcznymi ratami, które łatwo zmieścić w comiesięcznym, domowym budżecie.Warto nadmienić, że propozycja TAKTO Finanse to elastyczna pożyczka, która może opiewać na kwotę w przedziale od 1 do 10 tysięcy złotych. Dla jeszcze większego komfortu i swobody klientów, pożyczkodawca może rozbić zobowiązanie na 6 do 40 miesięcznych rat. Długi okres spłaty gwarantuje niskie jednorazowe kwoty, a tym samym – spokój o codzienne wydatki.Jak wynika z badania, statystycznie pożyczkobiorcy najchętniej sięgali po pożyczkę z umową na 38 miesięcy i było to niezwiązane z wiekiem, miejscem zamieszkania czy sposobem zarobkowania klientów. Średnia, jednorazowa kwota, na jaką decydowali się pożyczkobiorcy wynosiła? Wyniki bilansu TAKTO Finanse[/b]Najwięcej pożyczek zaciągnęli mieszkańcy województwa śląskiego – klienci, którzy zamieszkują południe Polski stanowią 14% ze wszystkich kredytobiorców TAKTO Finanse w 2021 roku. W jakiej części kraju odsetek był najmniejszy? O dodatkową pomoc materialną najrzadziej zgłaszali się pożyczkobiorcy z województwa podlaskiego – stanowili jedynie 2% wszystkich konsumentów.Statystycznie – o większą kwotę pożyczki ubiegali się klienci z grupy wiekowej 66+, średnia pomoc wynosiła 5 197 złotych. Z kolei kredytobiorcy w wieku od 22 do 25 lat wnioskowali o kwotę rzędu 3 861 złotych.Różnice w wysokości pomocy finansowej w podziale na płeć są symboliczne. Kobiety ubiegały się o kredytowanie opiewające na 4 338 złotych, natomiast średnia wartość pożyczek zaciąganych przez mężczyzn wynosiła 4 216 złotych.TAKTO Finanse oferuje pomoc finansową na podstawie rozmaitych źródeł dochodu – od umów o pracę przez zasiłki, emeryturę czy umowy o dzieło. Największą grupę pożyczkodawców stanowiły osoby zatrudnione na podstawie UOP (75%).Potrzebujesz dodatkowych środków na pokrycie bieżących wydatków lub spełnienie marzeń? Oferowany produkt finansowy może być przeznaczony na dowolny cel. Zapoznaj się ze szczegółami kredytu i otrzymaj dodatkową gotówkę nawet w ten sam dzień od złożenia wniosku.