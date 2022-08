38-latek zaatakował nożem mieszkańca powiatu olsztyńskiego. Pokrzywdzony z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu trafił do szpitala

We wtorek (23 sierpnia) w nocy oficer dyżurny komendy w Olsztynie otrzymał zgłoszenie dotyczące zaatakowania nożem mężczyzny. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie powiatu olsztyńskiego. Na miejscu policjanci zastali zakrwawionego pokrzywdzonego, któremu udzielili pierwszej pomocy przedmedycznej. 23-latek z obrażeniami trafił do szpitala. Na posesji zastano również 38-latka, który został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego funkcjonariusze ustalili jego prawdopodobny przebieg. Tej nocy miało dojść do awantury, w trakcie której 38-latek zaatakował nożem 23-latka. Okazało się, że 38-latek był kompletnie pijany. W jego organizmie krążyło ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna nie potrafił w sposób logiczny wytłumaczyć swojego zachowania. W trakcie czynności policjanci znaleźli w pobliżu posesji nóż, który został zabezpieczony jako dowód w sprawie.

38-latek ostatecznie usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu kara nie mniejsza niż 3 lata pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe. W piątek (26 sierpnia) decyzją sądu wobec 38-latka zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.