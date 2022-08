Szef KPRM: po uwzględnieniu stosunku pomocy Ukrainie do PKB, to Polska jest liderem w pomocy Ukrainie

Jeśli byśmy policzyli stosunek pomocy Ukrainie do PKB, to Polska jest absolutnym liderem, jeśli chodzi o pomoc, zarówno jeśli humanitarną, jak i militarną - ocenił we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Dodał, że UE nadal nie uruchomiła obiecywanych na pomoc Ukrainie 9 mld euro.