Podpisz petycję, poprzyj park przemysłowy!

Wywalczmy dla naszego miasta pieniądze, niezbędne do jego dalszego rozwoju z Rządowego Funduszu Polski Ład. Uzyskanie 250 milionów złotych przy wkładzie własnym gminy na poziomie 5 mln złotych pozwoliłoby uzbroić w niezbędne instalacje techniczne 65-hektarowy teren inwestycyjny na Tracku, w bezpośredniej bliskości obwodnicy i węzła Wschód. To wyjątkowa okazja na atrakcyjne miejsca pracy i podatki zasilające budżet Olsztyna, a także nową i skomunikowaną z Zatorzem ulicę Lubelską.

Wejdź na stronę: petycja.olsztyn.eu i podpisz petycję

Szanowni Mieszkańcy Olsztyna!

Potrzebujemy Waszego wsparcia, determinacji i wiary, że możemy wywalczyć dla naszego Miasta pieniądze, niezbędne do jego dalszego rozwoju.

W tym roku, po blisko 15 latach szukania możliwości pojawiła się szansa na pieniądze pozwalające uzbroić w niezbędne instalacje techniczne tereny inwestycyjne na Tracku, w bezpośredniej bliskości obwodnicy i węzła Wschód. 65 hektarów gruntów będących w gestii Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Gminy Olsztyn, to ostatni tak duży areał inwestycyjny w granicach Miasta.

Możliwość przygotowania tych terenów dla inwestorów pojawiła się w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Korzystając z tej możliwości, zgodnie z regulaminem Programu złożyliśmy aplikację pn. "Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna" na kwotę 250 milionów złotych, przy wkładzie własnym wynoszącym 5 milionów złotych.

Taka szansa może się już nie powtórzyć, dlatego apelujemy o Wasze wsparcie! Wykorzystajmy strategiczne znaczenie rozwojowe i potencjał tego miejsca i zróbmy wszystko, żeby już niebawem te tereny tętniły życiem gospodarczym.

Dlatego prosimy Was o podpisanie petycji "Park Przemysłowy szansą dla Olsztyna!" . Nasze miasto było już niejednokrotnie pomijane we wcześniejszych konkursach, dlatego pokażmy, że w sprawach rozwoju Olsztyna jesteśmy nie tylko zgodni, ale również zdeterminowani!

Pamiętajcie, że to także wasz podpis jest "szansą dla Olsztyna!", dlatego liczymy, że nie zabraknie go na liście osób wspierających petycję, którą skierujemy do organów decydujących o podziale pieniędzy w ramach Programu Inwestycji Strategicznych

Z nadzieją na pozytywne rozstrzygnięcie

Piotr Grzymowicz

Prezydent Olsztyna