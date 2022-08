Paryż i Berlin nie chcą zakazu wiz dla Rosjan

Stanowisko Niemiec i Francji zostało zawarte w liście do ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej, którzy spotkają się we wtorek na nieformalnym posiedzeniu w Pradze. Paryż i Berlin przekonują, że UE powinna nadal wydawać wizy obywatelom Rosji.

Podobne stanowisko zaprezentował także szef unijnej dyplomacji Josep Borrel. - Nie sądzę, aby zerwanie kontaktów z rosyjską ludnością cywilną było pomocne - stwierdził.

Za wprowadzeniem zakazu wizowego dla Rosjan opowiadają się Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy, Finlandia, Dania i Polska.

Odwiedzanie Europy to przywilej, a nie prawo człowieka – tłumaczyła estońska szefowa rządu Kaja Kallas. Premier Finlandii Sanna Marin uznała zaś, że to niesprawiedliwe, iż „Rosjanie spędzają urlop w Europie, w czasie gdy Rosja morduje ludzi w Ukrainie”.

Nadająca w Estonii stacja ERR podaje, powołując się na dane unijnej agencji ds. granic – Fronteksu, że od rosyjskiej inwazji na Ukrainę odnotowano już ponad milion legalnych wjazdów do UE obywateli Rosji. Około 60 procent z nich miało miejsce w Estonii albo Finlandii.

Do wstrzymania wydawania obywatelom Rosji wiz przez kraje UE wzywał wielokrotnie prezydent Zełenski. W nocy z piątku na sobotę stwierdził, że UE nie powinna stać się "supermarketem" dostępnym dla każdego, kto ma środki, aby do niego wejść. - Muszą być gwarancje, że rosyjscy mordercy lub wspólnicy państwa terroru nie będą korzystać z wiz Schengen - powiedział ukraiński prezydent.

Władze naszego kraju już w marcu zniosły możliwość wydawania Rosjanom wiz turystycznych. Nie można jednak odmówić Rosjanom wjazdu do Polski, jeśli posiadają wizy Schengen, które uprawniają do poruszania się po terenie niemal całej Unii Europejskiej.