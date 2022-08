Pili zamiast zajmować się dwuletnim dzieckiem. Grozi im do 5 lat więzienia

W sobotę (27 sierpnia) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że w jednym z mieszkań osoby opiekujące się dziećmi, mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. W mieszkaniu policjanci zastali 46-letnią matkę oraz 54-letniego ojca, którzy przyznali się, że pili alkohol. Oboje rodzice w swoim organizmie mieli ponad 2 promile alkoholu, a w mieszkaniu znajdowało się jeszcze 2,5 letnie dziecko, które było pod ich opieką. Na miejsce przyjechał członek rodziny, któremu przekazano opiekę nad chłopcem, do czasu wytrzeźwienia pijanych opiekunów. Funkcjonariusze przygotowali odpowiednią dokumentację, a dalszym losem rodziców zajmie się sąd rodzinny.

Bliżej sprawy musi się już przyjrzeć sąd rodzinny, który zadecyduje o kwalifikacji prawnej. Zgodnie z kodeksem wykroczeń osoba mająca obowiązek opieki, nadzoru nad małoletnim do lat 7 dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny, albo karze nagany. Wedle kodeksu karnego, jeżeli na osobie ciąży obowiązek opieki nad osobą, narażoną na niebezpieczeństwo podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.