Bociany odlatują z Warmii i Mazur do ciepłych krajów. Kiedy do nas wrócą?

Bociany od kilku dni bociany gromadzą się w tzw. sejmiki. W ten sposób przygotowują się do odlotu z Polski.

Sejmiki bocianie to sierpniowy zwyczaj bocianów, podczas którego zbierają się one w miejscach wspólnego żerowania. Bociany zbierają się zazwyczaj na śródleśnych łąkach, pastwiskach i polach uprawnych, czyli w miejscach, gdzie żerują. Podczas sejmików bociany wspólnie ćwiczą m.in. sztukę szybowania. Uczą młode ptaki wykorzystywania powstających dzięki nagrzanej ziemi prądów powietrznych, umożliwiających im rezygnację z aktywnego lotu i oszczędzanie sił.

Dlaczego bociany odlatują?

Wraz z nadejściem chłodniejszych miesięcy bocianom zaczyna brakować pożywienia. Druga przyczyna jest nieco mniej znana. Za takie zachowanie ptaków odpowiedzialne są hormony produkowane przez ich przysadkę mózgową, która daje sygnał do rozpoczęcia sejmików i zbierania się do odlotu. Dla nas zaś to informacja, że wakacje powoli się kończą.

Ptaki lecąc do Afryki pokonują nawet 10 tysięcy kilometrów. Bociany każdego dnia muszą pokonać 200-250 kilometrów. To tyle, ile z Olsztyna do Warszawy. Będą lecieć do środkowej i południowej Afryki, gdzie dotrą za kilka tygodni. A niektóre dopiero w listopadzie.

Bociany z Żywkowa, które jest bocianą stolicą Polski, bociany odleciały już w połowie sierpnia.

Gdzie lecą bociany?

Bociany gniazdujące na Warmii i Mazurach wybierają drogę wschodnią – czyli przez Turcję i cieśninę Bosfor. Bociany z zachodniej Europy lecą natomiast nad Hiszpanią i Gibraltarem.

Można jeszcze na Warmii i Mazurach zobaczyć bociany spokojnie żerujące na łąkach. To dlatego, że ptaki, które przystąpiły do lęgów, mogą w tym czasie jeszcze karmić młode bociany. Odlecą dopiero we wrześniu.

Bociany, które opuszczają Polskę pod koniec lata, wracają do kraju na wiosnę pod koniec marca lub w kwietniu. Wtedy ma u nas świetną stołówkę.

Bocian je nie tylko żaby, ale także ślimaki, pasikoniki, dżdżownice, ryby, a także pisklęta małych ptaków, małe zające i gronostaje. Te wszystkie zwierzątka na wiosnę stanowią doskonałe pożywienia dla bocian, który wrócił z Afryki, gdzie właśnie zaczęła się pora sucha.

ar