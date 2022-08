Ostatni moment, by zapłacić bonem turystycznym

- To już trzecie wakacje z Polskim Bonem Turystycznym. Początkowo można było nim płacić tylko do 31 marca 2021 r. Termin został wydłużony do 30 września 2022 r. Do wydania choćby częściowego w bonach jest łącznie ponad 950 mln zł - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Rodzice z naszego województwa chętnie korzystają z bonów turystycznych tego lata.

- Przed wakacjami do wykorzystania w bonach mieli 46 mln zł, aktualnie zostały 33 mln zł. Warto się pospieszyć zarówno z aktywacją, jak i wykonaniem opłaty bonami, bo czasu coraz mniej. Zgodnie z obecnie brzmiącymi przepisami bon turystyczny ważny jest do końca września tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, natomiast sama usługa może się odbyć później – wyjaśnia rzeczniczka.

Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta i nie przysparza żadnych trudności. Po aktywacji bonu na PUE ZUS, na adres e-mail przekazany zostanie kod obsługi płatności. Trzeba go podać, kiedy płaci się bonem za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną na terenie Polski. Każda płatność jest potwierdzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym, który jest wysłany SMS-em.

Do tej pory transakcje opłacone bonem wyniosły 2,6 mld zł. Płatność bonami przyjmuje około 28 tys. podmiotów turystycznych. Lista podmiotów, u których można dokonać w taki sposób opłaty, dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej – https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Przypomnijmy, bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 roku, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu „Rodzina 500 plus”. Każdemu dziecku należy się jeden bon w wysokości 500 zł, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością 1000 zł.