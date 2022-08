Pijani sadyści spod Olsztyna wrzucili psa do studni. Powód? Szczekał na rowerzystów...

Dwóch mężczyzn z miejscowości pod Olsztynem wrzuciło psa do studni i zakryło otwór, uniemożliwiając zwierzakowi ucieczkę. Na szczęście świadek zdarzenia zareagował i wezwał policję. Psinę udało się uratować!

W środę (24 sierpnia) oficer dyżurny Komisariatu Policji w Dobrym Mieście otrzymał informację, że świadek w jednej z miejscowości w gminie Dywity ujął sprawców znęcania się nad zwierzęciem.

Z relacji zgłaszającego wynikało, że zauważył dwóch mężczyzn, którzy wrzucili psa do betonowej studni. Świadek mając świadomość, że życie i zdrowie zwierzęcia jest zagrożone, natychmiast zareagował. Zadzwonił na numer alarmowy, a następnie podszedł do studni i zrzucił betonowy właz, aby pomóc zwierzęciu. Po chwili na miejscu pojawił się patrol dzielnicowych z Dywit, którym przekazał wskazywanych mężczyzn. Okazali się nimi 40 i 59-letni mieszkańcy powiatu olsztyńskiego. Mężczyźni przyznali funkcjonariuszom, że wrzucili błąkającego się psa do studni, ponieważ miał szczekać na osoby jadące rowerem. 40 i 59-latek zostali zatrzymani. Okazało się, że byli kompletnie pijani. W organizmie pierwszego z nich krążył ponad promil, a drugiego około 2 promili alkoholu.

Na miejsce wezwano pracowników schroniska w Tomarynach, którzy wydostali przestraszonego pieska i się nim zaopiekowali. 40 i 59-latek w najbliższym czasie usłyszą zarzut znęcania się na zwierzęciem. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli w toku postępowania okaże się, że działali oni ze szczególnym okrucieństwem, wtedy może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności.