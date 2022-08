Para, która przebierała się za policjantów i okradała mieszkańców Olsztyna usłyszała zarzuty

Policjanci zatrzymali małżeństwo podejrzane o szereg oszustw metodą „na policjanta”, do których doszło od czerwca do sierpnia tego roku na terenie Olsztyna. Wartość strat wyniosła blisko 130 tysięcy złotych. Para usłyszała już zarzuty. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie wspólnie z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz z innych jednostek Policji doprowadzili do ustalenia tzw. odbieraków – osób mających związek z szeregiem oszustw na terenie Olsztyna.

Jest to efekt intensywnych, konsekwentnych i skrupulatnych działań śledczych skutkujących rozpracowaniem i zatrzymaniem przestępców, którzy wykorzystując nadmierną ufności i dobre serce seniorów niejednokrotnie pozbawiali ich oszczędności całego życia. 54-latka i 52-latek zostali zatrzymani w poniedziałek (22.08.2022) na gorącym uczynku podczas próby odebrania pieniędzy od seniorki oszukanej metodą „na policjanta”.

Oboje trafili do policyjnego aresztu. W trakcie czynności wyszło na jaw, że małżeństwo ma związek z podobnymi przestępstwami od czerwca do sierpnia 2022 roku. Za każdym razem działanie przestępców było bardzo podobne. Oszuści dzwonili do seniorów i podszywali się za policjantów. Następnie przekonywali pokrzywdzonych, że uczestniczą w policyjnej akcji i muszą przekazać swoje oszczędności, które są zagrożone. Ostatecznie gotówka czy biżuteria trafiała do tzw. odbieraków. W ten sam sposób zostało oszukanych 6 osób. Łączna wartość strat to blisko 130 tysięcy złotych. Policjanci odzyskali część skradzionej gotówki.

54-latka i 52-latek na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli 6 zarzutów oszustwa. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. W czwartek (25.08.2022) sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.