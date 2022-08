Pod osłoną nocy przewozili narkotyki ulicami Olsztyna. Wpadli podczas rutynowej kontroli

W nocy, w poniedziałek (22.08.2022) na jednej z ulic Olsztyna policjanci zauważyli pojazd marki Toyota Yaris, który zatrzymali do kontroli. Gdy tylko osoby zorientowały się, że podeszli do nich funkcjonariusze policji, jeden z nich krzyknął do kierowcy, aby ten ruszył. Policjanci udaremnili im ten zamiar.

Osobą kierującą okazała się 23-letnia mieszkanka Olsztyna. Z auta próbował zbiec jeden z mężczyzn, jednak 27-latkowi nie udało się uciec przed funkcjonariuszami. W trakcie wykonywanych czynności znaleziono przy nim, w jego torebce, kilka różnych opakowań z zawartością zbrylonej białej substancji. Po sprawdzeniu samochodu policjanci znaleźli kolejne partie narkotyków. W pojeździe znajdował się jeszcze 26-letni mężczyzna. Obaj przyznali się do tego, że dane substancje należą do nich. Całość została zabezpieczona i poddana sprawdzeniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zabezpieczono łącznie prawie 55 gramów amfetaminy i około 90 gramów metamfetaminy. Materiał przekazano do dalszych badań laboratoryjnych. 26 i 27-latek trafili do policyjnego aresztu.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli zarzuty posiadania znacznej ilość środków odurzających. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Wartość zabezpieczonych narkotyków to około 20 tys. zł.