Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa” przenoszą się na Lądowisko w Gryźlinach

To przedsięwzięcie o bogatej historii promujące rolnictwo i płody produkcji rolnej z regionu Warmii i Mazur. Będą one doskonałą okazją do skorzystania z porad specjalistów i doradców rolnych, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technologicznymi w dziedzinie rolnictwa.

Na Targach prezentowane będą maszyny i urządzenia rolnicze, pasze i dodatki paszowe, wyposażenie budynków inwentarskich, zwierzęta hodowlane i ozdobne, nawozy i środki ochrony roślin, budownictwo, odnawialne źródła energii, krzewy i rośliny ozdobne, wyposażenie ogrodów, żywność tradycyjna i regionalna, przetwórstwo rolno-spożywcze oraz instytucje działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Równolegle z Targami odbywać się będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której swój bogaty dorobek zaprezentują hodowcy bydła mlecznego i mięsnego, koni oraz owiec i kóz oraz międzynarodowa konferencja Forum Innowacji podczas, której dobre praktyki prezentować będą grupy operacyjne z zagranicy, a eksperci branżowi przedstawią zastosowanie nowych technologii w praktyce rolniczej oraz wskażą nowe ścieżki rozwoju w oparciu o analizę trendów!

Nowe miejsce organizacji kolejnej edycji Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” to przede wszystkim dużo większa powierzchnia wystawiennicza oraz doskonałe warunki komunikacyjne. Położone przy drodze ekspresowej S51 lądowisko w Gryźlinach pozwoli Ośrodkowi na dalszy rozwój tego wydarzenia, Państwu – wystawcom, zagwarantuje bardziej komfortowe warunki do prezentacji Państwa asortymentu. To także doskonałe warunki do prezentacji warmińsko-mazurskich zwierząt hodowlanych w dwóch halach namiotowych o powierzchni 1000 m2 każda oraz setki miejsc parkingowych.

Wspólnie z partnerami tego wydarzenia – Powiatem Olsztyńskim i Gminą Stawiguda – podejmujemy działania, aby wydarzenie to zostało należycie skomunikowane środkami komunikacji publicznej.