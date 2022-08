Paweł Klonowski: Jak się buduje halę za 200 milionów, to dobrze, żeby spełniała wszystkie warunki. Kontrowersje wokół budowy lodowiska przy nowej Uranii

Wszystko wskazuje na to, że mimo powstania nowej Uranii i boiska treningowego obiekt będzie miał pewne niedociągnięcia. Jednym z nich bez wątpienia będzie lodowisko, które prawdopodobnie nie będzie przystosowane do gry w hokeja.

Sprawą zajął się radny Paweł Klonowski, który pod wątpliwość bierze budowę lodowiska przy nowej Uranii. Według głosów, które do niego dochodzą boisko nie będzie przystosowane do gry w hokeja, short track, jazdy figurowej czy curlingu. Zdaniem radnego to poważne niedociągnięcie.

— W nawiązaniu do przekazanych mi ostatnio jako radnemu obaw, że budowane

aktualnie w ramach kompleksu hali Urania lodowisko nie spełni w pełni oczekiwań przedstawicieli środowiska sportów na lodzie, w tym w zakresie możliwości wykorzystania na potrzeby takich (swoją drogą olimpijskich) dyscyplin jak short track, hokej, jazda figurowa czy curling, wnoszę o odniesienie się to tych kwestii. W przypadku potwierdzenia zastrzeżeń działaczy sportowych proszę o wyjaśnienie powodów przyjęcia założeń lodowiska w ograniczonym kształcie, a także ustosunkowanie do podnoszonej jako ewentualność możliwości dokonania korekty na etapie budowy lub przewidzenia możliwości jego rozbudowy w tym zakresie w przyszłości — pisze radny Paweł Klonowski w interpelacji.

Jak udało nam się dowiedzieć, sprawa lodowiska to temat, którym radny zajmował się także na Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której jest przewodniczącym.

— Na komisji wpłynęło do nas takie pismo i zostało zaopiniowane pozytywnie ze wskazaniem na to, że jeśli gmina znajdzie wolne środki to budowa takiego boiska zostanie sfinansowana. Moim zdaniem, jeśli wydajemy 200 mln zł na budowę obiektu to powinien on być wielofunkcyjny do granic możliwości. Czekam na odpowiedź i dalszy rozwój sprawy. Być może nie jest jeszcze za późno — przyznaje radny w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską".

Sportowcy z Olsztyna od lat czekają na pełnowymiarowe boisko. Najbliższy tego typu obiekt, w którym można zarówno grać w hokeja jak i short track jest zlokalizowany w... Giżycku.

Do tematu wrócimy.

Karol Grosz