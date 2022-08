Skryte oblicze Polski czeka na odkrycie w Pokémon GO

Jesteście gotowi na rozprostowanie nóg z Pokémon GO? Twórcy gry przygotowali wideo dedykowane osobom z Polski, aby pokazać swoje uznanie dla sześcioletniej obecności tytułu w naszym kraju. Koncepcja filmu to: „Świat, do którego można się dostać, kręcąc nim dookoła. Świat, w którym każdy jest mile widziany i gdzie każdy może być bohaterem”.

[youtube=Tajemnicza strona Polski czeka]https://www.youtube.com/embed/kP3OR5wfUGY[/youtube]

Ponadto, od 24 sierpnia 2022 roku, od godziny 8:00 do 20 września 2022 roku do godziny 20:00, gracze w Polsce będą mogli odkryć następujące bonusy: balon w grze, który co trzeci dzień przyniesie sponsorowane prezenty; darmowy pakiet przedmiotów, który będzie czekał na trenerów w sklepie; pojawi się również badanie czasowe „Starzy przyjaciele, nowe początki”, które pomoże trenerom nawiązać więź, z niektórymi z ich ulubionych Pokémonów First Partner.

Więcej informacji na temat kampanii Pokémon GO można znaleźć na Twitterze @PokemonGOAppPOL. Film jest dostępny na oficjalnym polskim kanale Pokémon GO na YouTube.

Pobrane ponad miliard razy na całym świecie Pokémon GO to coś więcej niż tylko gra. Poprzez tytuł ten wydawca oferuje możliwości zabawy, ćwiczeń i odświeżenia umysłu podczas spaceru po mieście. Jednocześnie chce, aby stworzył on możliwości odkrywania nowych miejsc i zauważania historycznych obiektów, które mogliście przeoczyć.

Wydawca gry ma nadzieję, że Pokémon GO sprawi, że wasze codzienne spacery będą przyjemniejsze, a gra stworzy więcej szans na połączenie się z rodziną i przyjaciółmi.

Źródło informacji: Niantic Inc