Rząd wprowadza dodatkowe możliwości finansowania ciepła! Premier: Samorządy otrzymają w tym roku blisko 13,7 mld zł

Samorządy otrzymają w tym roku dodatkowo prawie 13,7 mld zł; będą mogły wydać te środki na dopłaty do ciepła - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Jak wyjaśnił, proponowane przepisy zapewnią samorządom jeszcze w tym roku dodatkowy zastrzyk finansowy, prawie 13,7 mld zł.

"Środki, które przeznaczymy dla samorządów, blisko 13,7 mld zł mogą być wydane w sposób elastyczny. Mogą zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, czyli na wydatki bieżące, mogą służyć na inwestycje, mogą być przeznaczone na różnego rodzaju podwyżki, także mogą i powinny być przeznaczone na dodatki do ciepła, ciepła systemowego, rekompensaty podwyżek do ciepła po to, by mieszkańcy mogli korzystać z tańszego ciepła, tańszej energii, a więc na dopłaty do węgla, dopłaty do ciepła" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu powiedział, że dodatkowe pieniądze mają nie tylko pomóc w wydatkach bieżących, ale także pomóc w kłopotach energetycznych, ciepłowniczych.

„Dlatego chcemy nakłonić jednostki samorządu terytorialnego, by w najbliższych latach 15 proc. tych dodatkowych pieniędzy przeznaczyły na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie kosztów zakupu energii, energii cieplnej, które ponoszą odbiorcy" - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że dopłata dla JST "przewyższa najśmielsze oczekiwania samorządowców".

"Wiem, bo przetestowałem to podczas rozmowy z nimi" - dodał premier.

Jak powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza podczas konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów, planowane wsparcie dla samorządów w wysokości 13,7 mld złotych odpowiada około 1/5 kwoty, którą samorządy otrzymają z tytułu podatku od osób fizycznych za rok 2022. Przypomniał, że w tym roku samorządy mają uzyskać z udziału w PIT kwotę niespełna 54 mld zł.

"Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego wydaje się być sytuacją również stabilną, gdyż po pierwszym półroczu tego roku jednostki samorządu terytorialnego zanotowały nadwyżkę operacyjną, czyli dochody bieżące powyżej wydatków bieżących w wysokości ponad 20 mld złotych" - dodał.

Skuza powiedział, że dodatkowe środki, jakie mają uzyskać samorządy, będą "nieoznaczone".

"Ograniczenia, można powiedzieć, będą dwa: powszechnie obowiązujące przepisy prawa i wola organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego, czyli rady gminy, powiatu czy sejmików województwa, w zależności, jakie zostaną podjęte uchwały budżetowe" – wyjaśnił.

Z informacji, jakie opublikowało Ministerstwo Finansów na swoim profilu na Twitterze, wynika, że 7,8 mld zł z owych 13,7 mld zł trafi do podziału między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego proporcjonalnie do wysokości planowanych na 2023 r. dochodów z udziałów w PIT. Z kolei 5,9 mld zł ma zostać przeznaczone wyłącznie dla mniej zamożnych i mniejszych samorządów – proporcjonalnie do udziału dochodów na 2023 r.

Resort na swoim profilu podał także, że gminy mogą liczyć na co najmniej ok. 2,9 mln zł, powiaty na co najmniej 6,1 mln zł, a województwa na 32,7 mln zł. (PAP)