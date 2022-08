Przedszkola żądają milionów i wytaczają pozwy przeciw gminie Olsztyn

Pod koniec czerwca olsztyńska radna Edyta Markowicz postanowiła sprawdzić sprawę pozwów, jakie zostały wytoczone przeciwko gminie Olsztyn przez przedszkola niepubliczne działające na terenie miasta. Chodzi o zaniżanie dotacji oświatowej. W tej sprawie na biurko prezydenta miasta złożyła swoją interpelację.

Jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez prezydenta Piotra Grzymowicza, od 2008 roku we wspomnianej sprawie złożono w sumie 9 powództw. Do tej pory w pierwszej instancji sądu zapadły dwa wyroki. Jedna ze spraw została oddalona, w drugiej sąd zasądził na rzecz powódki kwotę 879 494 złotych wraz z odsetkami, jednak wyrok ten nie jest prawomocny. Z kolei w drugiej instancji zapadł wyrok w jednej sprawie. Na jego podstawie miasto zapłaciło 2 783 055 złotych. Od tego wyroku jednak gmina złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego.

Z odpowiedzi prezydenta Olsztyna wynika także, że łączna kwota wytyczonych powództw przez wszystkie osoby prowadzące przedszkola wynosi 12 247 020 złotych w przedszkolach niepublicznych.

Problem dotyczy całej Polski

Jak wyjaśnia Patryk Pulikowski z Biura Prezydenta Miasta i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna, powodem takiego stanu rzeczy jest interpretacja sposobu naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych w latach 2008 – 2013. Według raportu przygotowanego dla Auxilia liczba przedszkoli, które w latach 2010-2016 nie otrzymały pełnej, należnej im dotacji oświatowej, została oszacowana na 3000 placówek, a problem dotyczy około 29,6 procent gmin. Suma potencjalnych niedopłat za lata 2010-2016 to 726 milionów złotych.

Prezydent Olsztyna zapewnia, że deklaruje wolę do zawarcia ugód w osobami prowadzącymi przedszkola. — Ugodowe rozstrzygnięcie sporu zależy od dobrej woli dwóch stron — podkreślił.

— Skala problemu jest znaczna. To jest ponad 12,2 miliona złotych samych kwot od roszczenia głównego. Ale to nie wszystko. Do tego dochodzą odsetki, koszty procesu. Te sprawy są w toku, więc każdy rok to jest prawie 1,5 miliona złotych samych odsetek. Można przypuszczać, że po zakończeniu spraw odsetki zrównają się z kwotą roszczenia głównego — stwierdziła.

Radna odniosła się także do woli prezydenta dotyczącej zawarcia ugód.

— Z moich informacji wynika, że miasto nie wystosowało żadnej propozycji ugody. To są puste słowa. Wiem także, że do takich ugód — ważących interesy obu stron sporu — doszło w trzech miastach wojewódzkich i kilkunastu powiatowych. Samo przeciąganie sprawy w czasie problemu nie załatwi, za rok kończy się kadencja i zapłacić będzie musiał nowo wybrany prezydent — skomentowała radna Markowicz.

Rzeczywiście, jak potwierdził Patryk Pulikowski, władze miasta nie przedstawiły powodom propozycji zawarcia ugody.

