Brak wyobraźni czy skrajna nieodpowiedzialność? Policjanci z Olszyna wybili szybę nagrzanego samochodu w którym siedział pies

Na łamach "Gazety Olsztyńskiej" wielokrotnie informowaliśmy już o tym, żeby pod żadnym pozorem nie zostawiać psa w zamkniętym samochodzie podczas upałów. Niestety ta informacja nie dotarła najwyraźniej do 66 i 63-letnich właścicieli zwierzaka, którzy zostawili psa w samochodzie "tylko na 40 minut". Na zewnątrz było 30 stopni w cieniu.

Skrajna nieodpowiedzialność czy już głupota? Takie pytanie można sobie zadać, jeśli ktoś podczas upałów zostawia psa w nagrzanym samochodzie. 30 stopni Celsjusza w cieniu to temperatura trudna do zniesienia na świeżym powietrzu, a co dopiero w zamkniętym samochodzie. Według niektórych wyliczeń, może być ona nawet dwukrotnie wyższa. Ale cóż. Zwierzak wytrzyma te "tylko 40 minut"....

Okazuje się, że może nie wytrzymać. A jeśli nawet wytrzyma, to każda minuta będzie dla niego ogromna męczarnią. Nie pomyśleli o tym 66 i 63-letni właściciele zwierzaka, który w Jezioranach został zamknięty w nagrzanym aucie na "tylko 40 minut". Przypomnijmy tylko, że na zewnątrz było 30 stopni Celsjusza a samochód stał w pełnym słońcu.

Na szczęście życie zwierzaka uratowali policjanci z Olsztyna. Do funkcjonariuszy z ruchu drogowego podszedł zmartwiony przechodzień, który przekazał policjantom, że od około 20 min pies znajduje się w zamkniętym samochodzie marki Skoda, na parkingu. Pojazd miał szczelnie zamknięte wszystkie szyby stojąc na parkingu w pełnym słońcu. Policjanci usiłowali odnaleźć właściciela auta, jednak w tamtym czasie okazało się to nieskuteczne. Funkcjonariusze wybili tylną szybę auta, w którym wewnątrz znajdował się wycieńczony czworonóg.

Piesek został napojony i zaopiekowany. Na miejsce zdarzenia przyszli właściciele, którzy najbardziej z całej sytuacji zmartwili się wybitą szybą. 66 i 63 letni właściciele stwierdzili że nie było ich "tylko" 40 min.

Pies został przekazany z powrotem dla właścicieli, natomiast za swoje zachowanie będą już tłumaczyć się przed sądem, który zbada wszelkie okoliczności zaistniałej sytuacji.

Policjanci apelują o rozsądek! Pozostawienie zwierzaka w aucie i uchylenie szyby nie pomaga, jeżeli na zewnątrz temperatura przekracza 30 stopni. Nie skazujmy naszych pupili na takie cierpienia. Pozostawienie psa w takiej sytuacji, może być zagrożeniem zdrowia, a nawet życia.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt znęcanie się nad zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3