Olsztyn znowu będzie pod wodą? IMGW wydało ostrzeżenie przed burzą

Dzisiaj po godzinie 12 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Miejscami może spaść grad.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński i ostródzki.

Natomiast w powiatach ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim i węgorzewskim wydano ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 29 do 32 stopni. W nocy temperatura

spadnie nawet do 16 stopni