Ekologiczny i energetyczny powrót do szkoły w Warmińskiej Aurze!

Zbliża się koniec wakacji. Dzieci i młodzież szykują się do powrotu do szkoły, a rodzice zabiegają o to, aby zapewnić im wszystko, czego potrzeba do nauki i prawidłowego rozwoju. Dorośli także, po okresie letnich rozrywek i atrakcji, wpadają w bardziej regularny rytm i szukają rozwiązań, które pozwolą im powrócić na właściwe tory. Z pomocą więc wychodzi do nich wszystkich Warmińska Aura z ciekawą propozycją ekologicznych i zdrowych inspiracji.

Warsztaty ekologiczne będą polegały na wykonaniu własnych woskowijek. Uczestnicy dowiedzą się, nie tylko jak je zrobić, ale jak ich używać i jak o nie dbać. Woskowijka to ciesząca się coraz większą popularnością wielorazowa i ekologiczna alternatywa dla folii aluminiowej i śniadaniowej. To odpowiednio zaimpregnowany kawałek bawełnianego materiału, nasączony specjalną mieszaniną na bazie wosku pszczelego, co zapewnia dłuższą świeżość przechowywanych produktów. Jest on przeznaczony do pakowania rozmaitych produktów spożywczych, takich jak chleb, kanapki, warzywa i owoce, sery, a także kosmetyki zabierane w podróż. Taki rodzaj opakowania jest w 100% naturalny, nie tylko pomaga chronić środowisko i wspiera ideę zero waste, posiada też niezwykłe właściwości antybakteryjne. Sprawdzi się idealnie na wycieczce, pikniku oraz jako opakowanie na drugie śniadanie do szkoły czy pracy.

„Używanie woskowijek to nie tylko chwilowa moda, lecz faktyczne działanie w kierunku ochrony środowiska, bo opakowanie takie jak plastikowa torebka śniadaniowa, folia spożywcza czy aluminiowa po jednorazowym zużyciu trafia do kosza, natomiast woskowijki są bawełniane i wielorazowe. Jeśli więc cenisz naturalne rozwiązania i chcesz ograniczyć użycie plastiku w Twoim domu, weź udział w naszych warsztatach z robienia woskowijek. Przekonasz się, że małe, codzienne zmiany to klucz do ekologicznych i wygodnych nawyków” – zaprasza Julia Wizowska, autorka bloga nanowosmieci.pl i książki „Nie śmieci”.

Spotkania z ekologiczną blogerką odbędą się w piątek (26 sierpnia) w Aurze w godz. 15-18 w pasażu na poziomie +2 przy windzie panoramicznej, natomiast w sobotę (27 sierpnia) w Galerii Warmińskiej w pasażu na poziomie 0 w godz. 12-15.

„Od lat zachęcamy klientów do zrównoważonych wyborów, które wspierają ochronę środowiska naturalnego oraz inspirujemy do zdrowych nawyków. Staramy się podpowiadać ciekawe i użyteczne rozwiązania. Zarówno wizyta Julii Wizowskiej, jak i organizacja Fit Food Festiwalu w naszych galeriach nie jest przypadkowa, będzie na pewno ekologicznie i energetyczne. Z taką dawką inspiracji na temat odpowiedzialnego stylu życia łatwiej będzie wrócić do codziennych obowiązków w szkole, jak i w pracy” – zapowiada Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

28 sierpnia w

Dzięki konsultacjom dietetycznym oraz badaniom składu ciała odwiedzający będą mogli dowiedzieć się, jakie błędy pojawiają się w ich żywieniu, które są przyczyną złego samopoczucia czy chorób. Nie zabraknie też stoisk prezentujących firmy oferujące diety pudełkowe. Ponadto pojawią się trenerzy i fizjoterapeuci, którzy zaproponują odpowiednie formy rozgrzewki, strechingu czy ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Założeniem wydarzenia w dniu Galerii Warmińskiej jest promocja zdrowego sposobu odżywiania. Niedziela będzie więc pretekstem do spotkań z dietetykami działającymi na terenie Olsztyna i okolic czy reprezentantami m.in. Medicover, którzy zaproponują analizę składu ciała za pomocą urządzeń: Tanita oraz nowatorskiego Bodygee wraz z własnym avatarem 3D, a także mankiety pneumatyczne, czyli drenaż limfatyczny i regenerację sportową na nogi, wyścig na ergometrze wioślarskim oraz konsultacje z trenerem personalnym po pomiarach.Dzięki konsultacjom dietetycznym oraz badaniom składu ciała odwiedzający będą mogli dowiedzieć się, jakie błędy pojawiają się w ich żywieniu, które są przyczyną złego samopoczucia czy chorób. Nie zabraknie też stoisk prezentujących firmy oferujące diety pudełkowe. Ponadto pojawią się trenerzy i fizjoterapeuci, którzy zaproponują odpowiednie formy rozgrzewki, strechingu czy ćwiczenia na zdrowy kręgosłup.

Harmonogram Fit Food Festival:

12.00 Krzysztof Lewicki, REBEL Krav Maga – „Krav Maga – dlaczego warto ćwiczyć, psychologia i asertywność w samoobronie”

12.30 Dawid Mieczkowski, FitLab – „Dlaczego bolą lędźwia i co zrobić, żeby nie bolały”

13.00 Medicover –„Nawodnienie w organizmie”

13.30 Bartek Burzyński, FitLab – „Burza catering – komplementarna obsługa klienta studia treningowego”

14.00 Monika Grzela, dietetyk, Boxy Szczęścia – „Zdrowe nawyki żywieniowe”

14.30 Medicover – „Zdrowy sen a dobra regeneracja”

15.00 Szymon Moszny – „Dieta Keto”

15.30 Bartek Burzyński, FitLab – „Kreatyna – podstawa suplementacji”

16.00 Szymon Moszny – „Jak zdrowo schudnąć”

16.30 Medicover – zajęcia stretching

17.00 Medicover – zajęcia zdrowy kręgosłup

17.30 Szymon Moszny – „Jak zacząć / wrócić do ćwiczenia po długiej przerwie”

18.00 Szymon Moszny – „Rozgrzewka – ważny element treningu aby nie nabawić się kontuzji”

***

GALERIA WARMIŃSKA

Galeria Warmińska przy ul. Sikorskiego jest kultowym miejscem na mapie Olsztyna. Dzięki wyjątkowej architekturze, nawiązującej do tradycyjnego warmińskiego budownictwa odwiedzana jest również przez turystów. Na powierzchni użytkowej około 41 500 m² znajduje się 170 sklepów znanych i cenionych w kraju i na świecie marek, wiele butików ma tu jedyne sklepy w regionie, kino, kawiarnie, restauracje, klub fitness, salon zabaw dla dzieci, a także amfiteatr i parking z 1200 miejscami. Galeria jest przyjazna mamom i małym dzieciom: posiada trzy przytulne pokoje, w których można nakarmić czy przebrać dziecko, w strefie restauracyjnej do dyspozycji mam są bezpłatne mikrofalówki. Galeria Warmińska niemal co tydzień przygotowuje imprezy np. pokazy mody, koncerty czy imprezy propagujące zdrowy styl życia.