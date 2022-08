W Olsztynie powstanie Warmińsko-Mazurskie Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej

W sumie w placówkach uczy się ponad sześciuset uczniów. Szkoła współpracuje z Uczniowskim Klubem Sportowym Hajduczek Olsztyn prowadzącym szkolenie sportowe z szermierki, Uczniowskim Klubem Szachowym Kopernik realizującym zajęcia szachowe dla uczniów miasta Olsztyna oraz z AZS UWM, który prowadzi zajęcia z tenisa stołowego.

Obiekt ten został uznany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki za strategiczny dla rozwoju sportu w Polsce, w dyscyplinie szermierka, broń szabla. Było to możliwe dzięki włączeniu się w starania o jego budowę Polskiego Związku Szermierczego.

— Od lat obserwujemy rozwój szermierki na Warmii i Mazurach. Dzięki staraniom kadry UKS Hajduczek Olsztyn ta olimpijska dyscyplina sportowa jest coraz bardziej znana w regionie. Z radością przyjęliśmy fakt podjęcia przez Stowarzyszenie Świętej Rodziny inicjatywy budowy Warmińsko-Mazurskiego Centrum Szermierki i Kultury Fizycznej w Olsztynie, które ma na celu propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży. Warto podkreślić, iż stowarzyszenie prowadzące placówki oświatowe, na bazie tej hali sportowej, zamierza uruchomić klasy sportowe dedykowane młodym szermierzom, tenisistom, szachistom i innym dyscyplinom sportu. Obiekt będzie również miejscem przeprowadzania zgrupowań kadry narodowej polskich szablistów, jak i rozgrywania centralnych turniejów szermierczych — mówi honorowy prezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka.

Warto zaznaczyć, iż UKS Hajduczek istnieje od 2008 r. Szabliści z Olsztyna do 2022 r. zdobyli w sumie czternaście medali Mistrzostw Polski, w tym aż pięć w ostatnim sezonie sportowym 2021/2022. Są członkami kadry narodowej, dzięki uzyskanym kwalifikacjom reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata.

Sukcesy młodych szablistów, tenisistów, szachistów oraz widoczny pozytywny wpływ uprawiania sportu na rozwój psychofizyczny dzieci zainspirowały Stowarzyszenie Świętej Rodziny, by rozpocząć starania o budowę nowoczesnego obiektu sportowego, który będzie służyć młodym sportowcom regionu Warmii i Mazur oraz społeczności szkolnej Katolickiego Zespołu Edukacyjnego im. Świętej Rodziny w Olsztynie.

Aby zrealizować inwestycję stowarzyszenie (organizacja pożytku publicznego) zakupiło w maju 2019 r. grunt od gminy Olsztyn. Działki pod budowę sali zostały nabyte za jeden procent wartości.

Oprócz sali szermierczej – w której będzie wbudowanych na stałe dziewięć plansz szermierczych przeznaczonych do przeprowadzania treningów i rozgrywania turniejów – na wyższej kondygnacji będzie sala sportowa: pełnowymiarowe boisko do siatkówki, do koszykówki, treningowe boisko piłki ręcznej, boisko do tenisa i badmintona. Na kolejnej kondygnacji zaprojektowana jest profesjonalna sala tenisa stołowego, która będzie wykonana zgodnie z wymaganiami olimpijskimi. Po złożeniu ścianek przesuwnych pomieszczenie to może pełnić funkcję widowni. Wyżej znajdą się sale do treningów motorycznych oraz gabinety dla fizjoterapeutów, którzy będą opiekować się młodymi sportowcami. Obiekt jest w pełni przygotowany dla osób niepełnosprawnych.